Parlamentul turc adoptă un proiect de lege care restricționează accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani

Parlamentarii turci au adoptat proiectul de lege care prevede restricționarea accesului la platformele de socializare pentru copiii sub 15 ani, au informat mass-media de stat.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
23 apr. 2026, 11:20, Știri externe

Această lege se înscrie în tendința globală de a proteja tinerii împotriva activităților periculoase pe internet, scrie AP.

Adoptarea sa vine la o săptămână după ce un băiat de 14 ani a ucis nouă elevi și un profesor într-o școală gimnazială din Kahramanmaras, sudul Turciei, într-un atac armat.

Poliția investighează activitatea online a autorului, care a murit și el, în încercarea de a descoperi motivația atacului.

Proiectul de lege va obliga platformele de socializare să instaleze sisteme de verificare a vârstei, să ofere instrumente de control parental și va impune companiilor să reacționeze rapid la conținutul considerat dăunător, a transmis agenția de știri de stat Anadolu.

Președintele Recep Tayyip Erdogan trebuie să aprobe acum proiectul de lege în termen de 15 zile pentru ca acesta să devină lege. El a vorbit, în urma crimelor de la Kahramanmaras, despre necesitatea de a reduce riscurile online la adresa siguranței și confidențialității copiilor.

Principalul partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), a criticat propunerea, afirmând că minorii ar trebui protejați „nu prin interdicții, ci prin politici bazate pe drepturi”.

Conform legii, platformele digitale, precum YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și altele, ar trebui să împiedice copiii sub 15 ani să-și deschidă conturi și să introducă controale parentale care să gestioneze accesul copiilor.

