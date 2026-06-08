Criza umanitară din Cumana. Orașul venezuelean care a ajuns să semene cu o zonă de război

Lipsa apei potabile, penele de curent aproape zilnice, infrastructura degradată și sărăcia extremă au transformat orașul de coastă într-un simbol al declinului economic și social care afectează regiunile din afara capitalei Caracas.

În timp ce Caracasul beneficiază de investiții și de o activitate economică mai intensă, locuitorii din Cumana trăiesc într-o realitate marcată de lipsuri și incertitudine. Mulți oameni sunt nevoiți să caute hrană în gropile de gunoi, iar serviciile publice esențiale funcționează cu dificultate.

Lipsa apei și colapsul serviciilor publice

Una dintre cele mai grave probleme care alimentează criza umanitară din Cumana este accesul limitat la apă potabilă.

După o alunecare de teren care a afectat infrastructura de alimentare cu apă, autoritățile nu au reușit să remedieze situația, iar populația depinde de cisterne și puncte publice de distribuție, arată New York Times.

Scene tensionate au loc frecvent atunci când sunt aduse rezerve de apă, localnicii luptând pentru a-și umple recipientele necesare supraviețuirii. În multe zone, școlile și întreprinderile și-au suspendat activitatea din cauza lipsei apei curente.

Un fost centru industrial ajuns în ruină

Când Hugo Chavez a preluat conducerea Venezuelei, Cumana era recunoscută pentru industria sa dezvoltată.

Orașul exporta cantități importante de ton și sardine, iar fabrica Toyota producea vehicule Land Cruiser pentru piața locală și regională.

Procesul de naționalizare și expropriere a companiilor private a dus însă la închiderea multor afaceri și la prăbușirea economiei locale. Astăzi, numeroase fabrici sunt abandonate, iar locurile de muncă au dispărut aproape complet.

Universitatea care a devenit simbolul declinului

Un alt exemplu al crizei umanitare din Cumana este starea Universității de Est, una dintre cele mai importante instituții academice din Venezuela. Campusul, care găzduia cândva peste 15.000 de studenți, este acum în mare parte distrus.

Clădirile au fost vandalizate de-a lungul anilor, iar biblioteca a pierdut mii de volume într-un incendiu devastator. În prezent, universitatea mai are aproximativ 2.000 de studenți care își desfășoară activitatea în puținele spații funcționale rămase.

Speranțe puține pentru viitor

Deși mulți locuitori critică situația actuală, există și persoane care continuă să creadă în promisiunile autorităților și în idealurile revoluției socialiste. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că refacerea economiei și a infrastructurii locale ar putea dura decenii.

Cumana rămâne unul dintre cele mai evidente exemple ale efectelor pe termen lung ale crizei economice și politice care a afectat Venezuela, transformând un fost centru industrial prosper într-un oraș aflat în pragul unui dezastru umanitar.