Joburile viitorului se văd deja pe LinkedIn. Ce competențe îți pot aduce un avantaj clar la angajare

Potrivit ZF, tendințele indică o orientare clară spre rolurile din zona inteligenței artificiale, dar și spre competențe mixte, tehnice și umane.

Joburile care atrag tot mai mulți candidați

Costin Tudor, CEO al Undelucrăm.ro, explică faptul că interesul angajatorilor s-a mutat puternic către rolurile legate de AI.

Acesta arată că 78% dintre lideri au luat în calcul angajări pentru poziții specifice din acest domeniu, precum AI Trainer, AI Data Specialist sau AI Agent Specialist. În România, tendința este susținută de centrele de cercetare și dezvoltare ale companiilor internaționale din Cluj, București și Iași, care au recrutat activ pentru astfel de roluri, potrivit ZF.

În afara industriei IT, joburile din Product Management și Performance Marketing rămân printre cele mai dorite de tinerii cu studii economice sau de comunicare. Dezvoltarea accelerată a startup-urilor a dus la creșterea echipelor, într-un ritm mai rapid decât în cazul companiilor mari de tehnologie.

Competențele care fac diferența în 2026

Piața muncii se schimbă rapid, iar competențele cerute evoluează constant. Printre cele mai căutate se numără AI Literacy, Data Storytelling, dar și abilități precum adaptabilitatea, gestionarea conflictelor și gândirea inovatoare.

Costin Tudor subliniază că AI Literacy a devenit cel mai căutat skill al anului și nu mai este doar o tendință, ci un criteriu real de selecție. El precizează că 47% dintre lideri pun dezvoltarea competențelor în AI pe primul loc în strategiile de personal pentru următoarele 12-18 luni, iar 51% dintre manageri consideră că instruirea în AI va deveni o responsabilitate esențială în următorii ani. În România, acest lucru se traduce prin așteptarea ca angajații să demonstreze concret cum folosesc aceste instrumente, nu doar să declare că le cunosc, conform ZF.

O altă competență tot mai importantă este Data Storytelling, adică abilitatea de a interpreta și prezenta datele clar și convingător.

Acesta mai arată că, deși companiile au investit în instrumente de analiză, există un deficit de oameni care știu să comunice concluziile. În același timp, scrisul rămâne o competență subestimată la nivel local, dar care poate deveni un avantaj real în recrutare.

Ce contează cu adevărat pentru tineri când aplică

Comportamentul candidaților s-a schimbat semnificativ, iar reputația angajatorilor joacă un rol decisiv.

Datele Undelucrăm.ro arată că aproape 80% dintre candidații sub 30 de ani citesc recenzii înainte de a aplica, iar 63% evită companiile cu un rating sub 3,5 stele.

Costin Tudor explică faptul că tinerii sunt atenți în primul rând la managerul direct, nu la conducerea companiei, acest criteriu devenind esențial în contextul pieței din România.

El mai precizează că anumite formulări din anunțurile de angajare generează neîncredere, precum ideea că promovarea depinde de răbdare sau de echipă, acestea fiind percepute ca semnale ale lipsei de predictibilitate și meritocrație.

În final, potrivit datelor citate de ZF, reputația reală a unei companii, reflectată în experiențele angajaților, cântărește mai mult decât mesajele oficiale sau campaniile de recrutare.