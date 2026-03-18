Kilograme de canabis ridicate de la 5 tineri din Vâlcea. Unul dintre el e acuzat și de proxenetism

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea a cinci tineri, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Unul dintre ei e acuzat și comiterea infracțiunii de proxenetism.

În baza probatoriului administrat s-a reținut că, în perioada iunie 2025 – martie 2026, cei cinci au procurat cantități importante de canabis, de ordinul kilogramelor, pe care le comercializau atât către consumatori, cât și către alţi dealeri de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, unul dintre aceștia fiind principala sursă de aprovizionare pentru coinculpați.

De asemenea, în 9 martie 2026, unul dintre inculpați a fost prins în flagrant în timp ce deținea și transporta cantitatea de un kilogram canabis. În acest context, asupra acestuia au fost găsite și sumele de peste 5.100 euro și 5.700 lei.

Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că, anterior, acesta a furnizat canabis coinculpaților, cantitatea găsită asupra sa fiind doar o parte din cea deținută în ziua respectivă.

Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară la locuințele inculpaților fiind găsite și ridicate cantitatea de aproximativ 8 kg canabis şi suma totală de 40.000 lei, obţinută din activităţile infracţionale desfăşurate.

Cercetările au mai arătat și faptul că, în perioada ianuarie – februarie 2026, unul dintre inculpați, pentru a obține bani, a înlesnit unei tinere practicarea prostituției în Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea.

În 10 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.