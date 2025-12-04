Șofer urmărit prin Ferentari după ce a refuzat să oprească. Patru mașini au fost avariate

Potrivit Brigăzii Rutiere, incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 16:50.

Polițiști aflați în serviciu pe Calea Ferentari în dreptul imobilului cu nr. 128, au făcut semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula cu viteză. Șoferul a ignorat însă indicațiile și și-a continuat deplasarea.

Agenții au pornit în urmărirea mașinii, care s-a oprit abia pe strada Vigoniei nr. 10. În acel moment, șoferul a abandonat vehiculul și a încercat să fugă pe jos, însă a fost prins de polițiști.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost legitimat și testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ. Nici asupra lui, nici asupra mașinii nu au fost descoperite nereguli.

În timpul urmăririi, acesta a circulat haotic și a acroșat patru autovehicule aflate în trafic, producând pagube materiale, dar fără victime.

Pentru abaterile comise, anume circulație pe contrasens, neoprirea la semnalul polițiștilor și neacordarea repetată de prioritate, bărbatul a primit o amendă de 6.480 de lei.

Polițiștii i-au reținut și permisul, care va fi suspendat pentru 330 de zile.

Șoferul a fost dus la Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor. Între timp, conducătorii celorlalte vehicule implicate au mers la aceeași unitate pentru a declara avariile.