România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice Milano Cortina, care au loc între 6 și 15 martie.
Doi sportivi vor reprezenta România la Jocurile Paralimpice Milano Cortina
Foto: ANS
Cosmin Pirv
23 feb. 2026, 16:44, Sport

Doi români vor participa în Italia la competițiile care vor reuni cei mai buni sportivi paralimpici din lume.

Este vorba de Mihăiță Papară, care va concura la para snowboard (SB-LL1). El participă pentru a treia oară consecutiv la Jocurile Parlimpice. „Experiența acumulată în peste un deceniu de competiții internaționale, podiumurile mondiale și europene, precum și rezultatele recente care îl mențin constant în Top 5 continental confirmă un nivel competitiv solid”, susțin reprezentanții Agenției Naționale pentru Sport.

Andrei-Sorin Popa va debuta la Jocurile Paralimpice la para schi alpin (LW9-2, Standing). „Progresul accelerat și rezultatele obținute în sezonul 2025–2026 confirmă adaptarea sa la nivelul competițional internațional”, scrie ANS despre el.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sport, participarea celor doi sportivi a fost confirmată prin invitații Bipartite, mecanism prin care România a obținut accesul în competiție, în absența unor locuri cotă directe.

Milano–Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing).

