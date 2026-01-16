Campioana FCSB deschide Superliga în 2026, jucând pe terenul FC Argeș, în primul meci din etapa a 22-a

FCSB si FC Arges s-au intalnit in etapa a saptea a noului sezon de Superliga Romaniei, duminica, 24 august 2025, pe Arena Nationala din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

FC Argeș primește vizita celor de la FCSB, pe Stadionul Orășenesc Mioveni, de la ora 20:00.

FC Argeș se află pe loc de play-off, ocupând poziția a 5-a în clasament, cu 10 victorii, 4 egaluri și 7 înfrângeri, având golaveraj 27-21 și un total de 34 de puncte.

10 dintre cele 27 de goluri înscrise au venit pe contraatac, cel mai bun record din campionat.

FC Argeș a strâns 10 meciuri fără gol încasat, performanță egalată doar de Dinamo și FC Botoșani.

Pe teren propriu, echipa argeșeană a bifat 5 victorii și 2 remize în 10 partide.

În ultima etapă desfășurată, FC Argeș a pierdut pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-2, pe 20 decembrie 2025.

În clasamentul golgheterilor, Ricardo Matos ocupă locul 7 cu 7 goluri marcate.

Campioana FCSB este în afara locurilor de play-off

FCSB, în schimb, ocupă poziția a 9-a în clasament, cu 8 victorii, 7 egaluri și 6 înfrângeri, golaveraj 31-26 și 31 de puncte.

FCSB a marcat în 18 din 21 de meciuri, fiind echipa cu cele mai multe meciuri cu gol înscris în acest sezon.

18 dintre cele 26 de goluri primite au fost în partea secundă, 9 după minutul 75.

În deplasare, campioana ediției trecute de campionat are 4 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri.

În ultima etapă disputată, FCSB a învins pe Rapid București cu 2-1, pe 21 decembrie 2025.

Ultimul meci direct în Superligă a avut loc pe 24 august 2025. FC Argeș a câștigat 2-0 la București, prin golurile lui Adel Bettaieb și Robert Moldoveanu.

În ultimele 10 dueluri directe, FCSB a câștigat șase meciuri, FC Argeș două, iar două s-au terminat la egalitate.

Tehnicianul Bogdan Andone a mai întâlnit-o pe FCSB de șase ori în carieră, cu un bilanț echilibrat: 3 victorii și 3 înfrângeri.

Andone a antrenat FCSB la începutul sezonului 2019-2020. A obținut atunci 4 victorii, o remiză și două înfrângeri în 7 meciuri din toate competițiile.

FCSB are o serie de 8 meciuri consecutive fără înfrângere în Superliga.