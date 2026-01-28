Prima pagină » Sport » FC Argeș anunță că îl cedează pe internaționalul african Esteban Orozco la Unirea Slobozia

FC Argeș, una dintre revelațiile actualului sezon din Superliga de fotbal, fiind pe locul 4 în clasament, a anunțat miercuri transferul definitiv al fundașului central Esteban Orozco la formația Unirea Slobozia. Iarna aceasta, Orozco a reprezentat Guineea Ecuatorială la Cupa Africii pe Națiuni.
sursă foto: FC Argeș
Petre Apostol
28 ian. 2026, 10:33, Sport

Orozco, fundașul de 27 de ani, este prezent la clubul piteștean din 2023. A bifat 53 de partide oficiale pentru gruparea alb-violetă (Superligă, Liga 2 și Cupa României). A făcut parte din campania de succes de promovare în Superligă.

Orozco a reprezentat Guineea Ecuatorială la Cupa Africii pe Națiuni. A fost integralist în toate cele trei partide disputate de naționala sa. Guineea Ecuatorială a pierdut cele trei partide din grupă: 1-3 cu Algeria, 0-1 cu Sudan și 1-2 cu Burkina Faso.

Orozco este cotat la 250.000 de euro pe platforma de specialitate Transfermarkt.

În actualul sezon a bifat 12 meciuri pentru echipa piteșteană, 10 în campionat și două în Cupa României.

Unirea Slobozia se luptă pentru evitarea retrogradării.

Iarna aceasta, FC Argeș s-a mai despărțit de brazilianul Caio, vândut în Letonia, precum și de Kevin Doukoure și Franck Tchassem.

