Furtuna Lonardo mătură Portugalia și Spania: o persoană a murit și câteva mii au fost evacuate

Inundațiile survenite în urma furtunilor au cuprins peninsula iberică, miercuri, forțând evacuarea a sute de cetățeni, închiderea școlilor și anularea curselor feroviare, potrivit Euronews.

În Portugalia, un bărbat de 60 de ani a murit, după ce a fost luat de curent în timp ce încerca să traverseze cu mașina o zonă inundată de furtuna Leonardo în sud-estul Portugaliei, potrivit Autorității Naționale de Protecție Civilă din Portugalia.

„A fost găsit un vehicul cu un singur ocupant, deci avem un deces”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că bărbatul a murit în apropierea unui baraj din municipiul Serpa.

În Spania, agenția meteorologică AEMET a plasat părți din regiunea sudică Andaluzia sub cea mai înaltă alertă roșie din cauza ploilor „extraordinare”, avertizând asupra riscului de inundații și alunecări de teren.

Antonio Sanz, șeful Serviciului de Urgență din Andaluzia, a declarat într-o conferință de presă că situația este „foarte îngrijorătoare” în localitatea montană Grazalema.

Precipitații de 40 de centimetri în Andaluzia

În Grazalema a fost înregistrată o cantitate de 40 de centimetri de precipitații în doar 24 de ore, aceasta fiind „cantitatea obișnuită de precipitații din Madrid într-un an întreg”, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției meteorologice AEMET, Ruben del Campo,

La tempête #Leonardo frappe l’Espagne et le Portugal. À #Grazalema (Andalousie), la tempête a déversé plus de 580 mm de pluie en 24 heures, battant un record de près de 80 ans. #BorrascaLeonardo pic.twitter.com/wbdLVUlUel — Romain Chauvet (@RomainChvt) February 5, 2026

În jur de 3.500 de spanioli au fost evacuați în Andaluzia, iar sute de soldați au fost mobilizați în sprijinul serviciilor de salvare. Toate școlile din Andaluzia au fost închise, cu excepția celor din provincia Almeria, situată în extremitatea estică a regiunii.

Aproape toate trenurile suburbane, regionale și de cursă lungă au fost anulate în toată Andaluzia. Nici transporturile cu autobuzul nu au putut fi asigurate din cauza stării drumurilor. Zeci de drumuri sunt închise.

Leonardo a adus dificultăți suplimentare pentru Portugalia, deja afectată de furtuna Kristin de săptămâna trecută, care a provocat moartea a cel puțin cinci persoane, rănirea a sute de persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a zeci de mii de cetățeni.