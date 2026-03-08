Mitul Baba Vanga: presupuse profeții despre anul 2026 alimentează propaganda online

Săptămâna trecută, unele titluri despre Baba Vanga au mers mai departe, întrebând: „A prevăzut ea războiul Israel-Iran, interferența SUA, rachetele și închiderea spațiului aerian?”, potrivit The Guardian.

Un articol anterior a reflectat asupra „predicțiilor ei pentru 2026”, care se presupune că includeau începutul celui de-al Treilea Război Mondial și primul contact al umanității cu extratereștrii.

Astfel de afirmații stârnesc clicuri, dar un cor de voci din Bulgaria și din afara ei a avertizat că multe dintre profețiile atribuite lui Vanga probabil nu au fost niciodată rostite de ea. În schimb, spun ei, așa-numita „Nostradamus din Balcani” a devenit un avatar puternic, folosit pentru orice, de la clickbait-uri senzaționale până la promovarea unor narațiuni pro-ruse.

„Este absurd”, a spus Ivan Dramov de la Fundația Baba Vanga, cu sediul în Bulgaria, în timp ce enumera afirmații false – amplificate pe TikTok, YouTube și publicații care variază de la tabloide britanice la mass-media de stat albaneză – despre viziunile lui Vanga despre catastrofe nucleare sau războaie mondiale.

„S-au spus minciuni absolute despre această femeie sfântă”, a spus Dramov, a cărei organizație a fost lansată de adepții lui Vanga și a fost prezidată chiar de Vanga în anii dinaintea morții sale. „Vanga se ocupa în principal de problemele de sănătate ale oamenilor, nu de cataclismele care urmau să apară în lume.”

La început, fenomen regional

Cunoscută în întreaga lume sub numele de Baba Vanga, Vangeliya Pandeva Gushterova s-a născut în 1911 pe teritoriul aflat atunci în Imperiul Otoman. Se spune că în adolescență a fost aruncată într-un câmp de o tornadă, ceea ce a dus la pierderea treptată a vederii.

Ea s-a trezit în lumina reflectoarelor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când oamenii au început să o viziteze pentru a afla dacă cei dragi se vor întoarce de pe front, a spus Dramov.

Prin anii 1960, era un fenomen regional, atrăgând mulțimi de oameni la Petrich, orașul din sud-vestul Bulgariei unde locuia cu soțul ei. Pe măsură ce reputația sa s-a răspândit dincolo de granițele naționale, au început să sosească vizitatori din țări precum Rusia, România și Grecia.

Declarațiile Babei Vanga erau adesea concentrate asupra vieților celor care veneau să o vadă, precum și asupra rudelor acestora, a spus Dramov. „Le spunea oamenilor la ce medic să meargă, ce măsuri să ia, dar nimic mai mult.”

Mitul Baba Vanga, propagat în online

Celebritatea ei a început curând să se ridice la nivel internațional, pe măsură ce serialele TV, cărțile și emisiunile de radio i-au analizat viața și profețiile.

Printre cei care au îmbrățișat cu nerăbdare limba Vanga s-au numărat și rușii, limba bulgară devenind „unul dintre cele mai remarcabile mijloace de «adevăr» în imaginația rusă a secolelor XX și XXI”, au remarcat cercetătorii de la Universitatea din Texas, Austin, în 2024.

Mult mai târziu, odată cu apariția rețelelor de socializare, mențiunile despre Vanga s-au înmulțit. Amprenta ei asupra culturii ruse a fost de așa natură încât a inspirat un verb, vangovat , care înseamnă a prezice, precum și o expresie care se traduce aproximativ prin: „De unde să știu, arăt ție ca Baba Vanga?”

Profeții ale ei sunt frecvent menționate în Rusia

Astăzi, numele și presupusele profeții ale ei sunt frecvent menționate în Rusia , uneori pentru a susține narațiunile politice aliniate Kremlinului.

Rezultatul este o combinație cu un impact de anvergură: un raport din 2024 privind dezinformarea realizat de organizația media BIRN Albania, care a analizat 36 de publicații albaneze pe parcursul unui an, a descoperit cel puțin o duzină de articole, majoritatea citând mass-media rusească, în care predicțiile lui Vanga erau „adesea folosite de mass-media conspiraționistă și de dezinformare pentru a întări anumite narațiuni împotriva NATO și a UE”.

Îmbrățișarea nerăbdătoare a lui Vanga de către ruși contrazice faptul că este puțin probabil ca bulgara să fi spus prea multe – cel puțin explicit – despre Rusia, a declarat Viktoria Vitanova-Kerber, doctorandă și asistentă de cercetare la Catedra de Creștinism Global și Teologie Interreligioasă a Universității din Fribourg.

În schimb, multe dintre predicțiile atribuite lui Vanga, de la căderea Uniunii Sovietice până la viziunile unui viitor glorios pentru Rusia, pot fi urmărite până la scriitorul rus Valentin Sidorov, care a susținut că l-a întâlnit pe Vanga în anii 1970.