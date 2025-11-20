Baba Vanga despre 2026. Cum va arăta anul care ar putea schimba soarta planetei

Deși considerate parte din folclor și fără baze științifice, afirmațiile atribuite ei continuă să genereze curiozitate, mai ales în contextul transformărilor rapide prin care trece lumea.

Așadar, ce a spus Baba Vanga că se va întâmpla anul viitor?

Creșterea pericolului generat de inteligența artificială

Potrivit acestor predicții, inteligența artificială ar deveni principala amenințare pentru societate în anul următor. Vanga ar fi susținut că avansul accelerat al tehnologiilor AI ar putea depăși capacitatea de control a oamenilor, deschizând calea unor riscuri imprevizibile.

Într-un context global în care AI evoluează rapid, astfel de avertismente, chiar dacă neconfirmate, alimentează dezbaterea despre siguranță și reglementare.

Creșterea dezastrelor naturale

Un alt punct central al acestor predicții ale Babei Vanga se referă la o creștere semnificativă a dezastrelor naturale. Conform relatărilor populare, frecvența cutremurelor, erupțiilor vulcanice și altor fenomene extreme ar urma să crească cu 7–8%. Astfel de evenimente, avertiza Vanga, ar putea provoca distrugeri extinse și ar afecta ecosisteme fragile din întreaga lume.

Criză economică globală

Profețiile vorbesc și despre o potențială criză economică generată de impactul dezastrelor climatice.

Această criză ar putea alimenta inflația la nivel global, iar prețul aurului ar putea atinge valori istorice.

Posibil contact extraterestru

Poate cea mai spectaculoasă dintre aceste predicții este ideea unui posibil prim contact direct cu forme de viață extraterestră. Deși nu există dovezi care să susțină o astfel de afirmație, subiectul continuă să alimenteze imaginația și interesul publicului.

Clarvăzătoarea bulgară Baba Vanga, rămasă o figură centrală în cultura populară, este adesea asociată cu predicții despre evenimente globale, însă specialiștii avertizează constant că afirmațiile atribuite ei trebuie privite cu scepticism și înregistrate ca elemente de mitologie modernă.