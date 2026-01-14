ANSVSA schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a modificat procedura de control și utilizare a substanțelor stupefiante și psihotrope în medicina veterinară, printr-un nou ordin care va fi publicat în Monitorul Oficial.

Noile prevederi vizează întărirea controlului asupra circulației acestor substanțe, clarificarea responsabilităților personalului medical-veterinar și prevenirea utilizării necorespunzătoare, în special în activitățile desfășurate pe teren și în gestionarea animalelor fără stăpân.

Cine manipulează aceste substanțe să facă dovada lipsei antecedentelor penale aceste substanțe

Potrivit ordinului, fiecare unitate care utilizează preparate stupefiante și psihotrope este obligată să desemneze: cel puțin o persoană responsabilă și un înlocuitor, care trebuie să aibă studii superioare în medicină veterinară, medicină umană sau farmacie (iar în unitățile medical-veterinare — exclusiv medici veterinari), și să facă dovada lipsei antecedentelor penale.

Aceste persoane răspund de achiziția, depozitarea, evidența, securizarea, utilizarea și distrugerea substanțelor.

Vânzare strict controlată

Distribuitorii angro pot vinde aceste medicamente doar către cabinete veterinare autorizate și facultăți de medicină veterinară, în baza următoarelor documente: certificatul fiscal, înregistrării în Registrul unic al cabinetelor veterinare, unei note de comandă oficiale, semnate și parafate.

Comercializarea către persoane fizice sau alte entități este strict interzisă.

Achiziții din farmacii comunitare

Pentru prima dată, cabinetele veterinare pot cumpăra anumite preparate de uz uman din farmacii comunitare, dar numai în următoarele condiții: pe bază de condică de aparat, cu semnături obligatorii ale medicului veterinar și persoanei responsabile, iar toate tranzacțiile trebuie înscrise într-un registru special păstrat minimum 5 ani.

Evidență și securitate sporită

Condițiile de păstrare a preparatelor:

păstrate în dulapuri încuiate, neinscripționate

cu acces exclusiv pentru persoanele responsabile

evidențiate zilnic într-un registru special pe suport de hârtie

iar orice utilizare pe teren se face pe bază de proces-verbal și fișă de intervenție

Procese mai stricte de distrugere

Distrugerea substanțelor se face doar cu autorizație oficială, valabilă 6 luni, iar documentația trebuie transmisă și arhivată corespunzător.

De ce au fost făcute schimbările

În referatul de aprobare se arată că modificările au fost necesare din cauză că au fost identificate neconformități în controale și pentru că nu era foarte clar cum erau folosite substanțele în timpul deplasărilor pe teren.

Adăugăm la asta riscurile pe care le presupune gestionarea câinilor fără stăpân și nevoia de armonizare a legislației sanitar-veterinare cu cea farmaceutică.

Scopul este prevenirea oricărei deturnări, pierderi sau utilizări abuzive a substanțelor controlate și asigurarea unei trasabilități complete „de la distribuție până la administrare”.