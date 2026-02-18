Prima pagină » Social » ANSVSA anunță rechemarea unor loturi de stafide din cauza unor reziduuri de pesticide neautorizate

ANSVSA anunță rechemarea unor loturi de stafide din cauza unor reziduuri de pesticide neautorizate

Unele loturi de stafide comercializate sub marca „Furnicuța” sunt rechemate miercuri ca măsură de precauție, în urma identificării unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, anunță ANSVSA.
Sursa foto: Facebook/Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Diana Nunuț
18 feb. 2026, 10:23, Social

ANSVSA anunță, miercuri, rechemarea de pe piață a unor loturi de stafide comercializate sub marca „Furnicuța”, ca măsură de precauție, în urma identificării unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.

Potrivit instituției, societatea LUCSOR IMPEX SRL a inițiat retragerea produsului „Stafide Furnicuța”, provenit din Uzbekistan. Loturile vizate de această rechemare sunt B115D126 și B120D126.

„Siguranța produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos și Profenofos”, se arată în mesajul companiei producătoare.

Consumatorii care au achiziționat produsul din loturile vizate sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze la magazinul de unde l-au cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, anunță ANSVSA.

Lista completă a produselor și loturilor rechemate poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA.

