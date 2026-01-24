ANSVSA extinde rechemarea de la raft a unui lapte-praf produs de Nestlé

ANSVSA informează consumatorii că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidle, extinde rechemarea de la raft pentru un lot de lapte-formulă: NAN Comfortis 800 g, LOT nr.: 53260346AA, cu data-limită de consum: 30.11.2027.

De ce se retrage produsul?

ANSVSA precizează că rechemarea a fost inițiată din prudență, după ce au fost identificate neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

ANSVSA suspicionează posibilitatea prezenței bacteriei denumite Bacillus cereus în anumite loturi.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Ce trebuie să facă consumatorii?

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, ANSVSA sugerează clienților:

Nu îl utilizați / nu îl oferiți spre consum

Returnați produsul la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii

Sau contactați gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00)

[email protected]

Important: Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate

Lista completă a produselor și loturilor rechemate poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA.

https://www.ansvsa.ro/…/Extindere_rechemare_NAN_1…

https://www.ansvsa.ro/…/Extindere_rechemare_NAN_1…

ANSVSA monitorizează îndeaproape această acțiune și colaborează cu operatorul economic pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piață.

Siguranța alimentelor și protejarea sănătății consumatorilor rămân priorități absolute pentru ANSVSA.

Ce este cereulida

Cereulida este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus și produce toxiinfecții alimentare.

Se manifestă prin vărsături, greață intensă, dureri abdominale. Simptomele pot apărea la 1 – 5 ore după consum.

Este o toxină termostabilă (nu se distruge prin gătire sau reîncălzire) și apare frecvent la alimentele gătite sau păstrate necorespunzător.

Este o bacterie larg răspândită în mediu (sol, praf). Dacă alimentele, mai ales cele gătite – sunt lăsate prea mult timp la temperatura camerei, bacteria se poate multiplica.

Infecția cu Bacillus cereus se numește cereulidă.

Cel mai obișnuit caz de cereulidă este un orez gătit, lăsat la temperatura camerei, apoi reîncălzit (de aici vine expresia „sindromul orezului prăjit”).

Infecția trece de la sine, dar în cazuri rare poate afecta ficatul (mai ales la copii sau persoane vulnerabile). Cel mai des este întâlnită în orez, paste, cartofi, mâncăruri gătite pe bază de cereale.

Se dezvoltă în preparatele ținute mult timp la cald sau la temperatura camerei.