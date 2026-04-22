Cum vrea Peter Magyar să readucă Imperiul Austro-Ungar pe harta Europei

Peter Magyar, premierul ales al Ungariei, își propune o reconfigurare radicală a echilibrului de putere din Uniunea Europeană prin formarea unui bloc din Europa Centrală, mizând pe legăturile istorice ale statelor care au format Imperiul Austro-Ungar.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 00:00, Știri externe

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat că una dintre prioritățile sale este consolidarea cooperării regionale, în special cu Austria. 

„Am împărțit o țară, iar Austria este un partener economic cheie al Ungariei. Vreau să consolidez relația dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice”, spune viitorul șef al Guvernului de la Budapeste, potrivit publicației Politico

Fuziunea formatelor Visegrad și Slavkov

Planul lui Magyar urmărește crearea unui bloc mai puternic al Europei Centrale în interiorul Uniunii Europene, alături de lideri cu viziuni similare. 

Anterior, premierul desemnat a propus fuziunea Grupului de la Visegrad, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, cu formatul Slavkov, constituit din Austria, Cehia și Slovacia. 

Primele vizite externe

Ca semnal al acestei strategii, primele vizite externe ale noului lider maghiar vor avea loc la Varșovia și Viena. 

Magyar ar putea să folosească întâlnirea cu premierul Poloniei, Donald Tusk, pentru refacerea relațiilor Budapesta – Bruxelles și deblocarea fondurilor europene, întrucât una dintre principalele teme ale campaniei lui Magyar a fost dezghețarea fondurilor europene. 

Magyar urmărește accesarea unor sume importante pentru Ungaria, inclusiv deblocarea a 18 miliarde de euro din fonduri europene, accesul Budapestei la inițiativa SAFE și oprirea  sancțiunilor  europene în valoare de un milion de euro pe zi pentru nerespectarea legislației comunitare în domeniul migrației. 

Relația cu Austria rămâne pilonul central al acestui demers. Cu investiții de peste 11.7 miliarde de euro în economia Ungariei și 134.000 de cetățeni maghiari care lucrează în țara vecină, cele două economii sunt interconectate profund. 

Poziția față de Ucraina

Cu toate aceste, inițiativa propusă de Peter Magyar ar putea să fie afectată de poziționarea statelor privind susținerea față de Ucraina. 

În timp ce Austria și Polonia susțin activ asistența financiară pentru Kiev, Ungaria lui Magyar, deși a promis să oprească blocajul sprijinului acordat Ucrainei, așa cum a făcut predecesorul său, Viktor Orban, Magyar a menținut o atitudine rezervată față de acest subiect. 

Împreună cu Cehia și Slovacia, Ungaria a ales să nu participe la pachetul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. 

