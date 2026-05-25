Presa maghiară, verdict dur: România plătește acum prețul interzicerii vânătorii de urși

Presa maghiară analizează criza urșilor bruni din România, unde atacurile asupra oamenilor au loc aproape săptămânal. Experții citați spun că rădăcina problemei este oprirea vânătorii în 2016, care a permis creșterea necontrolată a urșilor. Numărul estimat acum depășește 10.000 de exemplare.
Andreea Tobias
25 mai 2026, 13:24, Social
Publicația Agroinform.hu a dat cuvântul lui József Benke, președintele Asociației de Vânătoare și Pescuit Zetelaka și Társai, care descrie o situație scăpată de sub control în ultimul deceniu.

Două generații crescute fără vânătoare

Potrivit specialistului, între 2016 și 2024 două generații de urși au crescut fără a fi vânați. Acele animale folosesc acum aceleași trasee pe care le-au învățat de la mamele lor, adică revin regulat în localități.

„Acei pui au devenit acum animale adulte”, a spus Benke.

Câți urși sunt în România

Un studiu bazat pe analize ADN a identificat 10.200 de urși diferiți din peste 25.000 de probe recoltate. Specialiștii avertizează că numărul real ar putea fi chiar mai mare. Cota actuală de vânătoare – aproximativ 400 de exemplare pe an – nu acoperă nici măcar rata anuală de reproducere.

Parlamentul român a adoptat recent o propunere de majorare a cotei la 859 de exemplare pentru perioada 2026–2027. Benke consideră că este un pas în direcția bună, dar nu suficient pentru rezultate imediate.

De ce sunt atrași urșii spre sate

Specialistul explică de ce zonele din jurul localităților au devenit extrem de atractive pentru urși: hrana este mai abundentă, vegetația mai verde, iar livezile și terenurile agricole oferă resurse ușor accesibile. Urșii coboară mai ales atunci când în pădure lipsesc ghindele de fag sau stejar.

