Eurostat: Abandonul școlar în UE ajunge la 9,1% în 2025, în timp ce România rămâne pe primul loc în clasament

Rata abandonului școlar în Uniunea Europeană a ajuns în 2025 la 9,1%, foarte aproape de obiectivul stabilit pentru anul 2030, de 9%, arată datele Eurostat publicate joi.

În ultimii 10 ani, indicatorul a scăzut într-un mod constant, de la 11% în 2015. Totuși, diferențele între state rămân mari, iar România înregistrează cea mai ridicată rată din UE.

Potrivit Eurostat, „în 2025, o medie de 9,1% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani din UE au părăsit timpuriu sistemul de educaţie şi formare profesională. În ţările UE, proporţia celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croaţia la 15,5% în România”.

Datele arată că statele cu cele mai mici rate ale abandonului sunt Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde procentul este de 4% sau mai puțin. La polul opus, pe lângă România (15,5%), se află Germania (13,1%) și Spania (12,8%).

Eurostat precizează că „au existat diferenţe mari între ţările UE, cu toate acestea, 17 ţări au atins deja obiectivul la nivel UE pentru 2030, ceea ce înseamnă că ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ este deja mai mică de 9%”.

În ultimul deceniu, rata medie a scăzut în UE cu 1,9 puncte procentuale. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Malta (-7,7 pp), Portugalia (-7,4 pp) și Spania (-7,2 pp). În același timp, în șapte state europene s-au observat creșteri, inclusiv în Cipru, Germania și Austria.

Diferențe între bărbați și femei

La nivel european, abandonul școlar este mai ridicat în rândul băieților. În 2025, rata a fost de 10,6% la bărbați, față de 7,5% la femei, o diferență de 3,1 puncte procentuale.

Eurostat notează că în majoritatea țărilor bărbații abandonează mai des școala, cu excepția României și Bulgariei. Diferențe mari se văd în Spania (6,4 pp), Letonia (5,7 pp), Malta (5,5 pp) și Slovenia (5,2 pp), în timp ce în Cehia diferența este aproape inexistentă (0,2 pp).