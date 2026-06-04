Prima pagină » Social » Eurostat: Abandonul școlar în UE ajunge la 9,1% în 2025, în timp ce România rămâne pe primul loc în clasament

Eurostat: Abandonul școlar în UE ajunge la 9,1% în 2025, în timp ce România rămâne pe primul loc în clasament

Potrivit Eurostat, UE a ajuns în 2025 aproape de ținta pentru 2030 privind abandonul școlar, adică 9,1%, dar diferențele între țări sunt mari. România rămâne țara cu cea mai ridicată rată din Uniune, de 15,5%.
Eurostat: Abandonul școlar în UE ajunge la 9,1% în 2025, în timp ce România rămâne pe primul loc în clasament
Maria Nițu
04 iun. 2026, 14:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Rata abandonului școlar în Uniunea Europeană a ajuns în 2025 la 9,1%, foarte aproape de obiectivul stabilit pentru anul 2030, de 9%, arată datele Eurostat publicate joi.

În ultimii 10 ani, indicatorul a scăzut într-un mod constant, de la 11% în 2015. Totuși, diferențele între state rămân mari, iar România înregistrează cea mai ridicată rată din UE.

Potrivit Eurostat, „în 2025, o medie de 9,1% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani din UE au părăsit timpuriu sistemul de educaţie şi formare profesională. În ţările UE, proporţia celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croaţia la 15,5% în România”.

Datele arată că statele cu cele mai mici rate ale abandonului sunt Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde procentul este de 4% sau mai puțin. La polul opus, pe lângă România (15,5%), se află Germania (13,1%) și Spania (12,8%).

Eurostat precizează că „au existat diferenţe mari între ţările UE, cu toate acestea, 17 ţări au atins deja obiectivul la nivel UE pentru 2030, ceea ce înseamnă că ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ este deja mai mică de 9%”.

În ultimul deceniu, rata medie a scăzut în UE cu 1,9 puncte procentuale. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Malta (-7,7 pp), Portugalia (-7,4 pp) și Spania (-7,2 pp). În același timp, în șapte state europene s-au observat creșteri, inclusiv în Cipru, Germania și Austria.

Diferențe între bărbați și femei

La nivel european, abandonul școlar este mai ridicat în rândul băieților. În 2025, rata a fost de 10,6% la bărbați, față de 7,5% la femei, o diferență de 3,1 puncte procentuale.

Eurostat notează că în majoritatea țărilor bărbații abandonează mai des școala, cu excepția României și Bulgariei. Diferențe mari se văd în Spania (6,4 pp), Letonia (5,7 pp), Malta (5,5 pp) și Slovenia (5,2 pp), în timp ce în Cehia diferența este aproape inexistentă (0,2 pp).

Situația pe piața muncii

Datele arată că tinerii care părăsesc devreme școala au dificultăți mai mari la angajare. În 2025, 46,2% dintre ei erau angajați, 30,8% nu lucrau dar își doreau un loc de muncă, iar 23,1% nu lucrau și nici nu își doreau să lucreze.

Raportat la întreaga populație de 18-24 de ani, aceste cifre înseamnă 4,2% angajați, 2,8% șomeri activi și 2,1% inactivi.

Diferențe între orașe și mediul rural

Abandonul școlar este cel mai scăzut în marile orașe, unde rata este de 8%, deja sub obiectivul UE pentru 2030. În orașele mici și suburbii, procentul ajunge la 10,1%, iar în mediul rural la 9,6%.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia