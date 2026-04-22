Piața de joburi din România în Q1 2026: mai mulți candidați, mai puține anunțuri

În primul trimestru din 2026, secțiunea Locuri de Muncă de pe OLX România a înregistrat 2.625.662 aplicări, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Creșterea vine pe fondul unei contracții semnificative a ofertei: numărul total de anunțuri active a scăzut cu 43%, ajungând la 41.221. Raportul dintre cerere și ofertă indică o piață în care candidații concurează tot mai intens pentru un număr redus de poziții disponibile.

Evoluția OLX Locuri de Muncă în primele trei luni ale anului

Analiza comparativă Q1 2026 față de Q1 2025 evidențiază următoarele tendințe:

Aplicările au crescut cu 10%, ajungând la 2.625.662

Anunțurile active au scăzut cu 43%, de la 72.386 la 41.221 – o contracție care reflectă prudența angajatorilor în contextul economic actual

Media de aplicări per anunț s-a dublat: de la aproximativ 32,8 în Q1 2025 la 63,7 în Q1 2026, semnalând o competiție semnificativ mai ridicată pentru fiecare poziție disponibilă

Cele mai căutate domenii în Q1 2026

Primele cinci categorii concentrează peste 1,7 milioane de aplicări, reprezentând 65% din total:

Șoferi – Servicii auto – Curierat: 475.941 aplicări (-1,2% față de Q1 2025)

Producție – Depozite – Logistică: 376.076 aplicări (+11,9% față de Q1 2025)

Personal Hotelier – Restaurant: 327.822 aplicări (+10,5%)

Casieri – Lucrători comerciali: 312.327 aplicări (+29,9%)

Agenți – Consultanți vânzări: 215.929 aplicări (+37,1%)

