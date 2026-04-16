Piața muncii: Unul dintre cei mai importanți angajatori a devenit sectorul financiar-bancar

Piața muncii din România a rămas activă în primul trimestru al anului, deși numărul total de joburi noi a scăzut ușor față de anul trecut.

Potrivit datelor eJobs, aproximativ 58.000 de locuri de muncă au fost postate în primele trei luni din 2026, la care se adaugă alte 10.000 de poziții pe platforma iajob.ro, în timp ce numărul total de aplicări a ajuns la 3,7 milioane.

Sectorul financiar-bancar a devenit unul dintre principalii angajatori

Cele mai dinamice domenii în recrutare au fost retailul, serviciile și industria alimentară, fiecare cu mii de poziții disponibile.

De asemenea, sectorul financiar-bancar a urcat semnificativ în clasament, devenind unul dintre principalii angajatori, în timp ce domenii precum IT, producția sau call-center/BPO au înregistrat scăderi.

Bucureștiul rămâne principalul pol de angajare, însă surpriza trimestrului vine de la Brașov, care a urcat pe locul al doilea, depășind Cluj-Napoca, după o creștere de 28% a numărului de joburi.

Majoritatea locurilor de muncă se adresează celor entry-level

În continuare, Iași, Timișoara, Ploiești și Constanța se află printre orașele cu cele mai multe oportunități, în timp ce județele mai mici rămân la coada clasamentului.

Majoritatea locurilor de muncă se adresează candidaților cu experiență redusă sau entry-level, segment confirmat și de numărul ridicat de joburi pentru poziții precum lucrător comercial, șofer, curier sau manipulant marfă.

Cerere scăzută de specialiști

În schimb, cererea pentru specialiști și manageri rămâne mai scăzută, pe fondul unei fluctuații reduse în aceste categorii.

Un trend în creștere este cel al joburilor part-time.

În primul trimestru au fost disponibile peste 13.000 de astfel de poziții, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, cele mai multe în domenii precum servicii, turism, retail sau financiar-bancar.

În același timp, interesul candidaților pentru angajare este în creștere: numărul aplicărilor a urcat cu 24% comparativ cu 2025.

Cei mai activi căutători de joburi sunt tinerii

Cei mai activi sunt tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani, în ciuda faptului că România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană.

În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile aproximativ 18.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro peste 3.000, într-o piață care rămâne prudentă, dar dinamică în anumite segmente.