Captură uriașă la Giurgiu: Țigări de peste 2 milioane de euro, ascunse într-un transport de portocale

Un român de 44 de ani a fost prins de polițiștii de frotntieră din Giurgiu în timp ce încerca să introducă în țară țigări în valoare de peste 2 milioane de euro ascunse printre portocale.
Foto: Poliția de frontieră
Cosmin Pirv
08 mai 2026, 09:49

Joi seara, în jurul orei 22.30, polițiștii de frontieră din Giurgiu au oprit pe DN 5 un TIR înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român, în vârstă de 44 de ani care circula pe ruta Bulgaria-România și transporta, conform documentelor, citrice.

În urma verificărilor făcute, au fost descoperite, în interiorul remorcii, ascunse prin „metoda capac”, mai multe pachete de țigări pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență. Acestea erau ascunse în aproximativ jumătate din compartimentul destinat mărfii transportate.

Polițiștii au stabilit că este vorba de de 359.989 de pachete de țigări, fără timbru de  acciză.

Întreaga cantitate de țigări, estimată la o valoare de peste 2.000.000 de euro, dar și TIR-ul, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor.

Vineri, suspectul va fi prezentat judecătorului de drepturi si libertăți cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile.

