Incendiu în Piața Romană: fum gros iese din asfalt, semafoarele nu funcționează

Un incendiu izbucnit în subteran, cel mai probabil la cabluri electrice, a fost semnalat în această dimineață în zona Piața Romană, unde martorii spun că din asfalt iese fum negru și dens, iar semafoarele sunt nefuncționale.
Sursa foto: Foto: Mihai Pop
Mădălina Dinu
08 mai 2026, 10:20, Social

Potrivit B365, un bucureștean a anunțat situația pe grupul de Facebook „Trafic Alert LIVE 24/7”, precizând că ard cabluri electrice în subteran, iar traficul este afectat.

„Piața Romană ard cabluri electrice în subteran, nu mai merg semafoarele”, a transmis acesta.

Un alt martor susține că a trecut prin zonă și nu există echipaje de poliție care să dirijeze circulația, ceea ce a dus la haos în trafic. Defecțiunea semafoarelor îngreunează și mai mult deplasarea într-unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din Capitală.

Imagini din zonă arată cum din asfalt iese fum negru și gros, însă, până în acest moment, situația nu pare să se fi agravat. Urmează ca echipajele competente să ajungă la fața locului pentru a interveni și a remedia problema.

În aceste condiții, traficul în zona Piața Romană se desfășoară cu dificultate, lucru vizibil și pe aplicațiile de navigație. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și, dacă este posibil, să evite perimetrul afectat.

Știre în curs de actualizare*

