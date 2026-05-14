Prima pagină » Știri externe » Tribunalul anticorupție din Ucraina dispune arestarea fostului șef de cabinet al lui Zelenski

Tribunalul anticorupție din Ucraina dispune arestarea fostului șef de cabinet al lui Zelenski

Tribunalul anticorupție din Ucraina a dispus, joi, arestarea preventivă lui Andrii Yermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Instanța i-a stabilit și o cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne, adică aproximativ 3,2 milioane de dolari.
Tribunalul anticorupție din Ucraina dispune arestarea fostului șef de cabinet al lui Zelenski
Andrii Yermak. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 mai 2026, 12:22, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Tribunalul anticorupție din Ucraina a dispus, joi, arestarea preventivă a fostului șef al cabinetului lui Zelenski, Andrii Yermak, sub suspiciunea de spălare de bani.

A fost stabilită și o cauțiune de aproximativ 3,2 milioane de dolari, care dacă va fi plătită, i-ar permite lui Yermak să fie eliberat până la pronunțarea unei hotărâri definitive în cazul său.

„Nu dispun de o astfel de sumă, iar avocatul meu va colabora acum cu prieteni și cunoștințe (pentru a strânge banii necesari cauțiunii). Echipa mea juridică va depune apel. Vom folosi toate căile legale pentru a căuta dreptatea și adevărul”, a declarat Yermak reporterilor după decizia instanței, notează Reuters.

De asemenea, fostul șef de cabinet al lui Zelenski a negat acuzațiile care i-au fost aduse.

Informația vine după ce luni, Agenția Națională Anticorupție din Ucraina a anunțat că a destructurat un grup organizat implicat într-o schemă de spălare de bani în valoare de 8,8 milioane de euro. Printre suspecți se număra și Andrii Yermak.

Potrivit Deutsche Welle, Yermak era considerat de mulți a doua cea mai puternică persoană din Ucraina după Zelenski, exercitând o influență disproporționată asupra unei mari părți a scenei politice ucrainene.

În plus, Yermak a condus echipa de la Kiev în cadrul negocierilor de pace susținute de SUA și a elaborat posibile scenarii pentru un armistițiu care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor