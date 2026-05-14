Tribunalul anticorupție din Ucraina dispune arestarea fostului șef de cabinet al lui Zelenski

Tribunalul anticorupție din Ucraina a dispus, joi, arestarea preventivă a fostului șef al cabinetului lui Zelenski, Andrii Yermak, sub suspiciunea de spălare de bani.

A fost stabilită și o cauțiune de aproximativ 3,2 milioane de dolari, care dacă va fi plătită, i-ar permite lui Yermak să fie eliberat până la pronunțarea unei hotărâri definitive în cazul său.

„Nu dispun de o astfel de sumă, iar avocatul meu va colabora acum cu prieteni și cunoștințe (pentru a strânge banii necesari cauțiunii). Echipa mea juridică va depune apel. Vom folosi toate căile legale pentru a căuta dreptatea și adevărul”, a declarat Yermak reporterilor după decizia instanței, notează Reuters.

De asemenea, fostul șef de cabinet al lui Zelenski a negat acuzațiile care i-au fost aduse.

Informația vine după ce luni, Agenția Națională Anticorupție din Ucraina a anunțat că a destructurat un grup organizat implicat într-o schemă de spălare de bani în valoare de 8,8 milioane de euro. Printre suspecți se număra și Andrii Yermak.

Potrivit Deutsche Welle, Yermak era considerat de mulți a doua cea mai puternică persoană din Ucraina după Zelenski, exercitând o influență disproporționată asupra unei mari părți a scenei politice ucrainene.

În plus, Yermak a condus echipa de la Kiev în cadrul negocierilor de pace susținute de SUA și a elaborat posibile scenarii pentru un armistițiu care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.