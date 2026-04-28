Prima pagină » Știrile zilei » Terasele din Spania s-ar putea închide din cauza căldurii extreme

Terasele din Spania s-ar putea închide din cauza căldurii extreme

Terasele din Spania s-ar putea închide, la vară, din cauza căldurii extreme.
Sursa foto: X
Ioana Târziu
28 apr. 2026, 19:30, Știri externe

Întrucât temperaturile extreme, inundațiile și alte fenomene meteorologice afectează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi, o actualizare recentă a cadrului național de muncă pentru lucrătorii din industria ospitalității din Spania a transformat clima într-o problemă centrală, arată Euronews.

Un amendament esențial introduce măsuri de protecție a sănătății și securității lucrătorilor, în contextul valurilor de căldură, inundațiilor și ninsorilor abundente. Sindicatele din industria ospitalității au insistat pentru o protecție sporită a lucrătorilor, ceea ce înseamnă că unitățile ar putea fi nevoite să întrerupă serviciile în aer liber atunci când temperaturile sunt maxime.

Măsurile se aplică în caz de cod portocaliu sau roșu

Noua reglementare se aplică atunci când Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) emite alerte portocalii sau roșii. În caz de căldură extremă, restaurantele, barurile și cafenelele sunt obligate să reducă serviciile în aer liber sau să își închidă terasele dacă nu dispun de umbră sau sisteme de răcire adecvate, potrivit aceleiași surse.

Închiderea teraselor, o măsură de ultimă instanță

Acordul subliniază că închiderea este o măsură de ultimă instanță, încurajând întreprinderile să înceapă prin adaptări la ture și programe și prin sporirea pauzelor de hidratare și odihnă.

Unitățile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de peste 50.000 de euro în cele mai grave cazuri.

