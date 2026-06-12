„Toți suntem migranți”: Mesajul Papei în ultima zi a vizitei sale în Spania

Papa Leon al XIV-lea și-a reînnoit, vineri, sprijinul pentru migranți în timpul vizitei sale în Tenerife, cea mai mare dintre Insulele Canare, potrivit France 24.

El a declarat că „toți suntem migranți” și i-a îndemnat pe nou-veniți să-și facă partea pentru a se integra. Mesajul său a fost transmis în ultima zi a vizitei sale de o săptămână în Spania, axată pe problemele migrației.

Integrarea migranților, o „călătorie reciprocă”

Suveranul Pontif a numit integrarea o „călătorie reciprocă”. Papa i-a îndemnat pe migranți să învețe limba țării gazdă, „să-i respecte legile, să-i cunoască obiceiurile, să participe la viața comunității”, în timpul unei întâlniri din Tenerife cu organizații care lucrează cu migranți, mai arată sursa.

De asemenea, Papa a implorat comunitățile primitoare să-i integreze pe oamenii care fug de război, sărăcie și schimbări climatice. El le-a rugat să-i scutească de „naufragiul tăcut” al abandonului atunci când sunt lăsați pe străzi fără nimic, după ce au supraviețuit traversărilor periculoase.

Conștiința umană „nu poate rămâne indiferentă”

„O conștiință umană, și cu atât mai mult o conștiință creștină, nu poate rămâne indiferentă în fața acestor cimitire ale mării, față de victimele naufragiilor și lipsa de ajutor”, a spus Papa Leon al XIV-lea. „Fiecare viață pierdută pe aceste rute este un eșec pentru familia umană”.

Tenerife a devenit o poartă de intrare pentru zeci de mii de migranți sosiți ilegal. Ei au ajuns aici în căutarea unei vieți mai bune în Europa.

El i-a îndemnat „pe cei care organizează rute ale morții și trafic de ființe umane” să „se oprească și să se pocăiască”. Papa a ridicat vocea, pentru a accentua situația în timp ce mulțimea aplauda.

„Cu toții suntem migranți”

„Într-un fel, cu toții suntem migranți. Cu toții suntem pelerini în drum spre patria noastră cerească”, a spus el anterior. Declarația sa a făcut parte dintr-un discurs adresat sutelor de migranți la Las Raices (Rădăcinile). Acesta reprezintă un centru de primire găzduit într-o fostă cazarmă militară. El a fost inițial aspru criticat pentru supraaglomerare, potrivit aceleiași surse.

Aproape 1.200 de persoane au murit sau au dispărut anul trecut călătorind din Africa spre Insulele Canare, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație. Numărul mare de decese fac ca aceasta să fie una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume.