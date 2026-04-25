Două persoane au murit în urma unui nou atac american asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

„Pe 24 aprilie (n.r. – vineri), la ordinul Comandantului Southcom, generalul Francis L. Donovan, Forța Comună de Intervenție Southern Spear a efectuat o lovitură cinetică letală asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate. Serviciile de informații au confirmat că nava se deplasa pe rute cunoscute de trafic de narcotrafic din Pacificul de Est”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul de Sud al Statelor Unite.

Forțele armate au anunțat că în urma atacului, doi bărbați descriși drept „naroctraficanți” au fost eliminați și că nu a existat victime în rândul personalului militar american.

Operațiunea face parte dintr-o campanie mai largă, care are scopul combaterii traficului de droguri, potrivit administrației americane. Campania a început în luna septembrie și până acum a provocat cel puțin 183 de victime, informează Associated Press.

În paralel, legalitate acestei campanii este contestată de organisme internaționale și organizații pentru drepturile omului. Organizațiile Human Rights Watch și Amnesty International au descris atacurile drept „execuții extrajudiciare ilegale”, iar American ⁠Civil ​Liberties Union a calificat afirmațiile administrației drept nefondate și alarmiste, relatează Reuters.