Ciprian Ciucu: Preiau personal reforma sistemului de termoficare. Termoenergetica se îndreaptă spre faliment dacă nu intervenim acum

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că preia personal coordonarea reformelor din sistemul de termoficare, avertizând că Termoenergetica repetă „exact tiparul RADET” și se îndreaptă spre faliment dacă nu sunt luate măsuri rapide și structurale.

Edilul a declarat că, în aceste zile, se concentrează pe „salvarea de la faliment” a Termoenergetica, urmând ca pe parcursul anului să se ocupe de optimizarea și eficientizarea sistemului. Ciucu a avut întâlniri atât cu conducerea Termoenergetica, cât și cu ANRE, instituția care reglementează relația contractuală dintre Termoenergetica și ELCEN.

„Așa cum este acum, Termoenergetica nu funcționează pe principii economice: vinde cu 2 lei și cumpără cu 3 lei. Funcționează în condiții de eșec premeditat”, a transmis primarul general.

Pierderi uriașe și penalități mai mari decât investițiile

Potrivit lui Ciucu, după desființarea RADET, noua companie municipală a moștenit aceleași probleme: pierderi anuale uriașe și un sistem care generează datorii. O parte dintre acestea provin din reglementări defectuoase, care au dus la penalități foarte mari.

„Termoenergetica are investiții de aproximativ 30 de milioane de lei pe an și penalități de aproape 60 de milioane de lei. Este absurd”, a explicat edilul, precizând că a convenit cu ANRE să corecteze o parte dintre aceste probleme.

O altă problemă majoră este diferența dintre pierderile tehnologice recunoscute (22,5%) și pierderile reale, care ajung la aproximativ 39%, din cauza infrastructurii vechi și degradate.

Relația cu ELCEN și riscul unui colaps în lanț

Ciucu a atras atenția că dificultățile Termoenergetica afectează direct ELCEN, producătorul de energie termică, care are probleme financiare din cauza datoriilor neplătite.

„Falimentul Termoenergetica ar atrage automat falimentul ELCEN și colapsul mega-sistemului de termoficare moștenit de la comuniști. Acum nu mai este loc de manevre politicianiste, ci de acțiune”, a subliniat primarul general.

Acesta a anunțat că va analiza împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, activitatea ambelor companii și stadiul investițiilor pentru retehnologizare, în vederea integrării producției cu distribuția.

Împrumuturi pentru datorii și apel la sprijin

Consiliul General al Municipiului București a aprobat luni un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata datoriilor Termoenergetica.

„Urăsc să ne împrumutăm pentru a plăti datorii! Nu este normal!”, a transmis Ciucu, cerând sprijinul bucureștenilor și al Guvernului pentru implementarea reformelor necesare.

Primarul a anunțat că va solicita explicații clare de la conducerile ELCEN și Termoenergetica privind actualele probleme cu apa caldă și căldura, subliniind că acestea nu țin de „voința primarului sau a ministrului”, ci de disfuncționalități structurale ale sistemului.