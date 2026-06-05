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CE modifică angajamentele Transgaz pentru a permite diversificarea aprovizionării cu gaze a Ucrainei

Comisia Europeană a aprobat modificarea angajamentelor asumate în martie 2020 de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. („Transgaz”), operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din România, în contextul unui caz antitrust.
CE modifică angajamentele Transgaz pentru a permite diversificarea aprovizionării cu gaze a Ucrainei
Sursa: Transgaz
Laura Buciu
05 iun. 2026, 14:07, Economic
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Conform angajamentelor inițiale, Transgaz punea la dispoziția statelor membre ale UE învecinate capacități de export de gaze naturale din România.

În temeiul angajamentelor modificate, Transgaz va oferi și Ucrainei posibilitatea de a dispune capacități de export, contribuind la dezvoltarea unei piețe regionale a gazelor și la diversificarea aprovizionării cu gaze a Ucrainei.

În mai 2026, Transgaz a solicitat o modificare a angajamentelor pentru a-i permite să ofere capacități de export concurente în două puncte de interconectare: unul între România și Bulgaria și altul între România și Ucraina, pe aceeași conductă de gaz.

Capacitățile concurente sunt capacități ale rețelei de gaze care nu pot fi alocate într-un punct fără reducerea totală sau parțială a capacității oferite într-un alt punct. Aceste capacități sunt puse la dispoziție pe piață prin licitații și apoi sunt alocate în funcție de cerere. Acest lucru permite alocarea echitabilă și eficientă a capacității generale a rețelei, în situațiile în care nu pot fi satisfăcute toate cererile din partea utilizatorilor rețelei.

Comisia a evaluat cererea Transgaz în temeiul clauzei de revizuire cuprinse în angajamentele din martie 2020 și a concluzionat că Transgaz a prezentat motive întemeiate pentru modificarea angajamentelor într-un mod compatibil cu obiectivele acestora.

Angajamentele vor rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026.

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