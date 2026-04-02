Guvernul scade acciza la motorină cu 30 de bani pe litru. Care ar fi economia la un plin la pompă

Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit joi, soluția pentru reducerea prețului motorinei la pompă, în urma discuțiilor cu operatorii din piață, a anunțat, joi, Palatul Victoria.
Sursa foto: SGG
Mădălina Prundea
02 apr. 2026, 15:48, Economic

Potrivit Guuvernului, va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Totodată, nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă, arată sursa citată.

Cum se calculează prețul final

În urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți. Totodată, stabilirea soluției a ținut cont de limitările bugetare ale României.

  • Astfel, potrivit specialiștilor, dacă prețul final este format din preț combustibilului plus acciza la care se aplică TVA de 21%, și dacă acciza scade cu 30 de bani, asta înseamnă că prețul final scade cu 30 x 1,21, respectiv 36,3 bani.
  • Prin urmare, câștigul la un plin de motorină (50L) pentru un șofer este de 18,15 lei, dacă va rămâne finală actuala variantă de lucru.

Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum  și  pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat.

„Decizia grupului de lucru urmează  să fie implementată printr-o ordonanță de urgență ce va fi adoptată într-o ședință extraordinară a Guvernului, cel mai probabil vineri. Măsura decisă joi se adaugă celor cuprinse în Ordonanța nr.19/2026, care deja a dus la o reducere sensibilă a prețului motorinei la cele mai multe benzinării. Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate”, potrivit Guvernului.

Din grupul de lucru fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministru Economiei, Irineu Darău.

Măsura vine după adoptarea, de joia trecută, a Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului  şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027.

