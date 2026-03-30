Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată

Decizia de a viza doar motorina a stârnit întrebări privind echitatea măsurii, mai ales pentru șoferii care folosesc benzină.

„Pentru un cetățean obișnuit, care merge la pompă, și nu are o mașină care merge cu motorină, ci și-a achiziționat de multă vreme una cu benzină, cu ce a greșit el față de cel care are mașină care merge cu motorină? De ce nu beneficiază și el de aceeași reducere de acciză? Că-i tot cetățeanul acestei țări plătește și el taxele la bugetul de stat”, a punctat jurnalistul Digi24.

Ilie Bolojan a explicat însă că măsura este justificată de impactul mai mare al scumpirilor la motorină.

„Într-o anumită cheie, puteți să o citiți așa, vă rog să o citiți în altă cheie, creșterile la motorină au fost mult mai mari decât la benzină. Deci impactul asupra celor care își alimentează mașinile cu motorină este mult mai mare decât asupra celor care își alimentează cu benzină, iar guvernul și țara noastră are niște posibilități pe care le poate folosi și trebuie să le folosească acolo unde, într-adevăr, costul a crescut cel mai mult”, a declarat premierul.

Astfel, Guvernul se concentrează pe reducerea accizei la motorină, subliniind că măsura urmărește să atenueze cel mai puternic impact resimțit de șoferii afectați de creșterile de preț.