Mesajul lui N. Dan de Ziua Romilor: Comunitate care și-a recâștigat libertatea în ciuda greutăților istorice dramatice

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor şi a Sărbătorii etniei romilor din România. Mesajul a fost prezentat de către Cristian Roșu, Consilier de Stat – Șeful Oficiului pentru Relații cu Cetățenii, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, în cadrul evenimentului OPRE GALA, organizat Agenția Națională pentru Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher la Camera de Comerț și Industrie a României.

Președintele a spus, în mesajul său, că Ziua Internațională a Romilor şi Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic şi cultural din țara noastră.

Mesajul președintelui

„O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toții atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează. Sărbătoarea de astăzi ne reamintește cât de importantă este diversitatea, ca forță care ne ajută să progresăm și combatem prejudecățile și extremismul. Prin susținerea şi integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună. S-au făcut pași importanți, din partea autorităților, de a găsi și aplica soluții adecvate pentru dificultățile cu care se confruntă minoritatea romă. Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi de integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Este nevoie de un efort comun, atât al celor care fac politici publice, cât și al minorității, pentru a accelera schimbarea. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuși să reducem semnificativ inegalitățile sociale și economice”, spune Dan în mesajul său.

Potrivit președintelui, în prezent, comunitatea romilor se poate mândri cu rădăcinile, dar și cu reziliența sa, cu personalitățile sale recunoscute, în cultură şi artă, pe scenele importante ale lumii.

„În această zi, dedicată sărbătoririi etniei rome, să ne reamintim cât de benefice sunt pentru întreaga societate dialogul autentic și colaborarea. Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României. La mulți ani comunității romilor din România!”, a transmis Nicușor Dan.