Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat mulțimii

După ce a cântat un imn în interiorul bisericii Sfântul Ioan, Banderas, îmbrăcat într-o haină tradițională de penitent, în bej strălucitor, cu detalii verde închis, a dat ordinul de punere în mișcare a alegoricului pe care purtătorii o poartă pe Fecioara din confrația sa, Lacrimi și Favoruri, scrie Associated Press.

Cunoscut pentru lunga sa carieră cinematografică în Spania și Hollywood, Banderas participă la procesiunea din Malaga, orașul său natal din sudul Spaniei, de peste 20 de ani.

„Întotdeauna văd tradițiile patriei mele, identitatea noastră și modul în care ne trăim sărbătorile și sunt încântat să fiu aici”, a declarat Banderas, în vârstă de 65 de ani, reporterilor. „Pentru mine, Săptămâna Mare este un moment al lacrimilor și al favorurilor care aduc lucruri foarte frumoase”.

Confrația sa este una dintre cele nouă care vor defila pe străzile înguste ale orașului vechi timp de câteva ore într-o duminică însorită, până la căderea nopții.

Prima zi importantă a Săptămânii Mari

Duminica Floriilor, prima zi importantă a Săptămânii Mari, marchează intrarea triumfătoare a lui Isus în Ierusalim cu câteva zile înainte de răstignirea sa, pe care creștinii o comemorează în Vinerea Mare, și învierea sa în Duminica Paștelui.

Orașele andaluziene Sevilla și Malaga găzduiesc unele dintre cele mai populare și fastuoase procesiuni, cu care decorate elaborat și sute de penitenți, dar evenimente religioase de tot felul au loc în toată Spania.

În Cabra, un orășel din munții din apropiere, Cordoba, pe lângă credincioșii care mărșăluiesc purtând ramuri tradiționale de palmier, 12 dintre ei i-au înfățișat pe apostolii lui Isus purtând măști cu chipurile lor.

În următoarea săptămână, mii de penitenți vor purta și vor însoți imaginile antice și venerate ale lui Isus și ale Fecioarei Maria în carele lor masive, în timp ce sute de mii de locuitori și turiști umplu străzile pentru a-i urmări mărșăluind, cântând imnuri, acoperindu-i cu flori sau respectând o tăcere solemnă.