Mesajul lui Ilie Bolojan cu ocazia Sărbătorii Pesah: „Avem nevoie de încredere, de solidaritate și de un dialog autentic între comunități”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul sărbătorii Pesah, în care a subliniat semnificația libertății, a demnității și a dialogului între comunități.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
01 apr. 2026, 19:49, Politic

„Ne aflăm în ajunul Pesahului, o sărbătoare care vorbește despre libertate și despre puterea de a merge mai departe. Semnificația ei depășește dimensiunea religioasă. Este un mesaj despre demnitate, responsabilitate și respect, valori care ne privesc pe toți, indiferent de identitate sau credință. Sederul ne invită la reflecție, iar curiozitatea celor tineri ne reamintește că viitorul se construiește prin întrebări, prin dialog și prin dorința de a înțelege mai bine lumea din jur”, a transmis Ilie Bolojan.

În mesajul său, Bolojan a accentuat importanța solidarității și a încrederii între comunități.

„Într-un context marcat de incertitudini și tensiuni, aceste repere devin și mai importante. Avem nevoie de încredere, de solidaritate și de un dialog autentic între comunități, baza unei societăți echilibrate și deschise. Guvernul României rămâne angajat în apărarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor și în asigurarea siguranței fiecăruia dintre noi”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a mulțumit comunităților evreiești pentru contribuția lor la dezvoltarea României și a evidențiat rolul important al Federației Comunităților Evreiești din România în păstrarea identității, a patrimoniului și în susținerea dialogului între comunități.

Totodată, premierul a apreciat activitatea deputatului Silviu Vexler de a sprijini constant eforturile de combatere a antisemitismului și de păstrare a memoriei Holocaustului, inclusiv prin consolidarea cadrului legislativ.

„Transmit membrilor comunităților evreiești din România și din întreaga lume cele mai sincere urări de sănătate, pace și bucurie. Fie ca spiritul Pesahului să ne inspire să rămânem uniți, responsabili și încrezători în viitor. Hag Pesah Sameah!”, a mai spus Ilie Bolojan.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor