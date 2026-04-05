Papa Leon îndeamnă, în mesajul de Paște, liderii mondiali să pună capăt războaielor și să renunțe la cuceriri

Papa Leon i-a îndemnat, duminică, în mesajul său de Paște, pe liderii mondiali să pună capăt conflictelor care fac ravagii în întreaga lume și să renunțe la orice planuri de putere, cucerire sau dominare.
Sursa: Hepta
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 13:35, Știri externe

Papa a deplâns într-un mesaj special adresat miilor de oameni adunați în Piața Sfântul Petru din vatican faptul că oamenii „se obișnuiesc cu violența, se resemnează în fața ei și devin indiferenți”.

„Cei care au arme să le depună! „Cei care au puterea de a declanșa războaie să aleagă pacea!”, a îndemnat Papa, potrivit Reuters.

Papa Leon nu a menționat niciun conflict în mesajul său, cunoscut sub numele de binecuvântarea „Urbi et Orbi” (către oraș și către lume). Acesta a fost neobișnuit de scurt și direct.

Papa a spus că povestea Paștelui, când Biblia spune că Iisus a înviat din morți la trei zile după ce nu s-a opus execuției sale prin crucificare, arată că Hristos a fost „în întregime nonviolent”.

„În această zi de sărbătoare, să renunțăm la orice dorință de conflict, dominare și putere și să-L implorăm pe Domnul să-și dăruiască pacea unei lumi devastate de războaie”, a îndemnat Leo.

Leon, cunoscut pentru alegerea atentă a cuvintelor, a condamnat cu fermitate conflictele violente din lume în ultimele săptămâni și și-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran.

În discursul său de duminică, rostit de la balconul Bazilicii Sfântul Petru, Papa Leon a transmis scurte urări de Paște în zece limbi, printre care latina, araba și chineza.

Papa a anunțat, de asemenea, că se va întoarce la Bazilică pe 11 aprilie pentru a găzdui o veghe de rugăciune pentru pace.

