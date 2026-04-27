ONU trebuie să „se reformeze, să se transforme sau să dispară”, avertizează fostul președinte al Adunării Generale

María Fernanda Espinosa a afirmat că instituția trebuie să se reinventeze într-un context global tot mai instabil, scrie Euronews. „ONU va supraviețui. Întrebarea este cum va supraviețui. Iar răspunsul scurt este: reformă, transformare sau dispariție”, a spus aceasta. Potrivit ei, organizația „se confruntă cu o criză”, dar rămâne esențială pentru funcționarea sistemului internațional. ONU traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, pe fondul reducerii finanțărilor pentru programele de dezvoltare. Administrația Donald Trump a diminuat contribuțiile către mai multe agenții ONU și a redus sprijinul pentru programele umanitare. În acest context, organizația a decis reducerea bugetului anual cu aproximativ 15% pentru 2026.

Probleme de legitimitate

Pe lângă dificultățile financiare, ONU se confruntă și cu o criză de legitimitate. Inițiative alternative, precum „Consiliul de Pace”, lansată de administrația americană, au fost criticate de unele state europene, inclusiv Franța și Spania, pentru că ar putea submina rolul ONU. Espinosa a subliniat că organizația trebuie să colaboreze mai mult cu actori noi, precum orașele și organizațiile regionale. „Trebuie să regândim și să revitalizăm organizația pentru a face față unei realități diferite”, a spus aceasta. Ea a adăugat că Europa are un rol esențial în menținerea echilibrului și în susținerea sistemului multilateral. Potrivit oficialului, marile crize globale – conflicte, schimbări climatice, migrație și sărăcie – afectează în mod direct zonele urbane. Exemple precum Ucraina, Liban sau Sudan arată că orașele sunt cele mai expuse în astfel de situații. Cu toate acestea, investițiile în dezvoltarea urbană rămân insuficiente, în condițiile în care aproximativ un miliard de oameni trăiesc în zone defavorizate.