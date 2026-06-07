Mâncăm de șase ori mai multă carne de pui decât bunicii noștri. Cifrele care îi îngrijorează pe experți

Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), citat de The Guardian, cantitatea de carne de pasăre disponibilă pentru consum a crescut de la mai puțin de 3 kilograme pe cap de locuitor în 1961 la 17 kilograme în 2022. Cu alte cuvinte, pe piață există astăzi de aproape șase ori mai multă carne de pui pentru fiecare locuitor al planetei decât acum șase decenii.

În aceeași perioadă, oferta de carne de porc s-a dublat, ajungând la 15 kilograme pentru o persoană, în timp ce consumul de carne de vită a rămas relativ stabil, la aproximativ 9 kilograme.

În total, în cei 60 de ani analizați, oferta medie de carne la nivel mondial a crescut de la 25 la 47 de kilograme pe persoană.

Consumul de carne, o problemă pentru climă

Agricultura este al doilea cel mai poluant sector al economiei mondiale, atrage atenția ONU. În următorul deceniu, se așteaptă ca emisiile generate de acest domeniu să crească cu 7,6%, iar aproximativ 80% din această majorare va proveni doar din sectorul zootehnic.

În plus, 14% din carnea și laptele produse la nivel mondial se pierd pe parcursul lanțului de producție sau sunt risipite după ce ajung în magazine și restaurante.

Carnea, un lux pentru mulți

Totuși, accesul la produsele de origine animală rămâne profund inegal de la o regiune la alta.

„Distribuția regională și accesul sunt încă foarte inegale. În timp ce țările bogate au în continuare un consum ridicat și stabil, în țările sărace mulți oameni nu își permit să cumpere produse de origine animală”, a explicat Daniela Battaglia, expert ONU în zootehnie.

Concluzia care lipsește

Raportul ONU citează cercetări care arată că statele bogate contribuie la un consum excesiv de produse de origine animală.

Cu toate acestea, documentul nu recomandă explicit reducerea consumului de carne. Acest lucru a atras criticile unor cercetători din domeniul mediului și climei.

Potrivit cercetătorilor de la Institutul pentru Mediu din Stockholm, „raportul descrie clar problema, însă evită să tragă concluzia că țările bogate ar trebui să reducă consumul de produse de origine animală”.

Iar problema ține de obiectivul raportului, spun cercetătorii suedezi. Documentul a fost conceput pentru a evidenția contribuția alimentelor de origine animală la securitatea alimentară, nutriție și diete sănătoase.

„O astfel de abordare poate fi justificată în țările unde oamenii nu au suficientă hrană. În statele bogate însă, argumentele legate de sănătate și protecția mediului arată că ar trebui consumată mai puțină carne”.

Mai multe plante, mai puține emisii

Experții ONU în domeniul schimbărilor climatice consideră că reducerea consumului de carne și orientarea către mai multe alimente de origine vegetală reprezintă una dintre cele mai eficiente metode prin care oamenii pot contribui la limitarea încălzirii globale.

De asemenea, FAO a anunțat că va publica până la sfârșitul anului un nou raport dedicat impactului pe care creșterea animalelor îl are asupra mediului, de la emisiile de gaze cu efect de seră până la utilizarea resurselor naturale.