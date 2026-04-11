Cele mai ciudate obiecte pierdute în aeroporturi anul trecut: robot, meteorit și genunchi bionic

Raportul a fost elaborat de centrul Unclaimed Baggage din Scottsboro, Alabama. Organizația preia obiecte nerevendicate din aeroporturile americane și le pune în vânzare.

Robotul și genunchiul bionic, vedetele listei

Cel mai rar obiect găsit anul trecut a fost un robot complet articulat, cu motoare și control electric. Acesta este utilizat în mod curent în industrie și reprezintă un echipament de valoare considerabilă.

Tot în categoria „robotizare” intră și un genunchi bionic găsit în valiza unui pasager. Proteza metalică părea puțin folosită sau aflată în fază de testare.

Meteorit, lingou de aur și dinți din diamante

Un alt pasager a pierdut dinți din diamante și aur de 10 carate. Și mai neobișnuită este bucata de meteorit lăsată nerevendicată, datând din anul 1576. Documentația aflată în valiză atesta autenticitatea și proveniența piesei de colecție.

Un lingou de aur provenit din Australia a completat lista obiectelor de valoare abandonate în aeroporturi.

Săbii samurai, crose placate cu aur și un didgeridoo

Printre descoperiri s-au numărat și o pereche de săbii samurai, probabil aparținând unui colecționar, și un costum complet de apicultor. Cineva a uitat și o pereche de „fire poi”, accesorii folosite pentru jonglerii cu focul.

Un set de crose de golf placate cu aur, fabricate în Japonia în ediție limitată, a atras și el atenția. Obiectul aparținea probabil unui colecționar înstărit.

Lista se încheie cu un didgeridoo din lemn de tec – instrument muzical tradițional al aborigenilor australieni.