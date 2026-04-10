Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au înregistrat un total de 3,1 miliarde de nopți de cazare în 2025, un nou record istoric, condus de Spania cu 366,7 milioane. Mulți dintre acești turiști au optat pentru cazarea în hoteluri, mai degrabă decât în ​​alte tipuri de cazare turistică, deși toți vor trebui să se adapteze la o nouă realitate în curând, notează 20minutos.

Până în 2030, un an marcat cu roșu în viitorul organizației supranaționale, cei cazați în hotelurile din Uniunea Europeană vor vedea schimbări notabile în camere în urma aprobării noilor reglementări privind sustenabilitatea, care vor afecta unul dintre cele mai comune elemente ale sejururilor hoteliere; în acest fel, se pune capăt unei practici foarte frecvente în rândul turiștilor: luarea șampoanelor și gelurilor de la hotel.

UE reduce ambalajele de unică folosință

Uniunea Europeană a aprobat Regulamentul (UE) 2025/40, al cărui obiectiv principal este reducerea ambalajelor de unică folosință în statele membre și promovarea unei politici mult mai sustenabile. Trebuie menționat că acesta a intrat în vigoare anul trecut, deși implementarea sa va avea loc treptat începând cu 2026. În urma acestui regulament, hotelurile nu vor mai putea oferi recipientele individuale tipice pentru produse de igienă pe care le lăsau în camerele oaspeților.

Sticluțele mici de șampon, gel de duș și alte articole de toaletă erau folosite pe scară largă de oaspeții hotelurilor, care chiar le împachetau în valize pentru a le lua acasă. Dar de acum înainte, vor trebui să-și ia rămas bun de la aceste recipiente și nu le vor mai putea lua ca suveniruri, deoarece vor fi complet interzise de la 1 ianuarie 2030.

Prin urmare, ambalajele de unică folosință vor dispărea pentru totdeauna din hotelurile din România și din toate țările europene.

Odată cu eliminarea treptată a ambalajelor de unică folosință, hotelurile vor fi obligate să ofere oaspeților articole de toaletă sub formă de dozatoare reîncărcabile, ceea ce înseamnă că oaspeții nu vor mai putea lua acasă aceste recipiente igienice.

Șamponul, gelul de duș, loțiunile și alte articole de toaletă vor fi disponibile în acest format începând cu 2030, toate făcând parte din legislația care vizează reducerea cantității de plastic în Uniunea Europeană.