Prima pagină » Știri externe » Blocaj în SUA: instituția responsabilă de securitatea țării rămâne fără bani, aeroporturile sunt afectate

Blocaj în SUA: instituția responsabilă de securitatea țării rămâne fără bani, aeroporturile sunt afectate

Zeci de mii de angajați federali lucrează fără salariu, iar lipsa de personal începe să dea peste cap activitatea din marile aeroporturi americane.
Blocaj în SUA: instituția responsabilă de securitatea țării rămâne fără bani, aeroporturile sunt afectate
Maria Miron
21 mart. 2026, 05:35, Știri externe

Blocajul finanțării pentru Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a ajuns la 35 de zile, afectând activitatea în aeroporturile din statele americane și alte misiuni esențiale ale agenției.

Casa Albă a transmis vineri că peste 100.000 de angajați ai DHS, inclusiv 50.000 de agenți de securitate din aeroporturi, lucrează fără salariu, ceea ce a dus la creșterea numărului de demisii.

Cozi uriașe în aeroporturi

Situația a generat perturbări în mai multe aeroporturi majore. Călătorii au reclamat timpi de așteptare de mai multe ore la controalele de securitate, în condițiile în care o parte semnificativă a personalului nu s-a mai prezentat la serviciu.

Problemele nu se limitează la transportul aerian. Sunt afectate și alte activități esențiale, precum intervențiile în caz de dezastre, operațiunile de ordine publică sau protecția cibernetică, din cauza lipsei de resurse și a deficitului de personal.

Trump și democrații se acuză reciproc

Administrația condusă de Donald Trump acuză democrații că blochează finanțarea agenției, susținând că refuzul de a aproba bugetul pune presiune pe angajați și afectează funcționarea unor servicii esențiale.

De cealaltă parte, democrații spun că disputa nu este una strict bugetară, ci ține de politicile privind imigrația. Ei contestă unele condiții incluse în proiectul de finanțare, pe care le consideră prea dure, și cer modificarea acestora înainte de a susține reluarea finanțării.

Negocierile dintre Casa Albă și Congres continuă, însă până în prezent nu a fost găsit un compromis care să permită reluarea finanțării.

