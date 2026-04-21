SUA intră în „economie de război” energetică: Măsuri fără precedent pentru cărbune, petrol și gaze

Documentele, emise în baza Defense Production Act of 1950 ( (Legea privind Producția pentru Apărare din 1950) – lege creată în timpul Războiului Rece pentru a permite mobilizarea rapidă a industriei în situații de criză majoră – marchează o schimbare de abordare. SUA nu mai lasă piața să dicteze ritmul investițiilor, ci intervine direct pentru a accelera producția și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Energia, tratată ca problemă de securitate națională

Toate cele patru ordine pleacă de la aceeași premisă: energia insuficientă reprezintă un risc major pentru SUA.

„Producția, transportul, rafinarea și capacitatea de generare insuficiente constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa economiei, securității naționale și politicii externe”, afirmă Donald Trump.

În cazul gazelor naturale, accentul este pus și pe competiția internațională: dependența energetică a fost „folosită de actori ostili pentru a provoca fluctuații dramatice pe piețele internaționale”, ceea ce lasă SUA și aliații „periculos de expuși”, susține administrația americană.

Patru sectoare-cheie, aceeași logică

Pachetul acoperă întregul lanț energetic, de la cărbune — considerat esențial pentru producția constantă de energie — la petrol, care „alimentează forțele armate și infrastructura critică”, și până la gazele naturale și gazul natural lichefiat (GNL), descrise ca fiind „esențiale pentru securitatea energetică a aliaților”, în sensul capacității SUA de a furniza energie partenerilor externi.

În toate cazurile, administrația susține că aceste capacități „nu pot fi asigurate în timp util” de industrie, din cauza blocajelor de finanțare, autorizații și infrastructură.

Guvernul federal intervine direct în economie

Elementul central al ordinelor este intervenția directă a statului. Documentele prevăd explicit achiziții și contracte garantate de stat, sprijin financiar pentru dezvoltarea capacităților de producție și utilizarea de „instrumente financiare” pentru lansarea proiectelor.

Potrivit președintelui american, aceste măsuri sunt „cele mai eficiente, rapide și practice metode” pentru a acoperi deficitul de capacitate. De asemenea, Trump susține că, fără acțiuni federale imediate, „capacitățile de apărare ale Statelor Unite rămân vulnerabile la perturbări”.

Proceduri ocolite

Toate cele patru ordine includ o măsură excepțională: suspendarea unor cerințe legale pentru a grăbi implementarea proiectelor, inclusiv a condițiilor procedurale obișnuite necesare aprobării intervenției statului.

Astfel, președintele SUA a invocat starea de urgență energetică, stabilind că este necesară extinderea rapidă a capacităților pentru a evita „un deficit de resurse industriale sau tehnologii critice care ar afecta grav capacitatea de apărare națională”.

De la piață la mobilizare strategică

Prin aceste decizii, Statele Unite trec de la o abordare lăsată în principal pieței la una în care statul intervine direct pentru a accelera dezvoltarea sectorului energetic.

Legea invocată – Defense Production Act – este concepută pentru situații de criză majoră și permite guvernului să direcționeze producția industrială către obiective considerate esențiale.

În practică, asta înseamnă că statul preia un rol direct în sectorul energetic, stabilind priorități și susținând dezvoltarea capacităților, într-o logică de economie de război.