Agenții ICE s-ar putea numi agenții NICE. Donald Trump: „O idee grozavă”

Propunerea a fost lansată de o americancă. Ea a justificat ideea: jurnaliștii vor fi obligați să folosească sintagma agenții NICE( nice înseamnă frumos, drăguț, plăcut n.r.).

„Vreau ca Trump să schimbe ICE în NICE (National Immigration and Customs Enforcement), astfel încât presa să fie nevoită să spună că sunt agenți NICE în fiecare zi”, a scris femeia.

Propunerea i-a plăcut președintelui Donald Trump. Liderul SUA a răspuns pe rețeaua Truth Social.

„O idee grozavă. Fă-o”, a transmis Donald Trump.

ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement’s) este Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite. Agenția a fost implicată în mai multe controverse în special în timpul celui de al doilea mandat al lui Donald Trump.

Contra strategiei administrației Trump privind imigrarea și a operațiunilor ICE au fost organizate ample manifestații publice în orașele americane.