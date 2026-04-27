Prima pagină » Politic » Agenții ICE s-ar putea numi agenții NICE. Donald Trump: „O idee grozavă”

Agenții ICE s-ar putea numi agenții NICE. Donald Trump: „O idee grozavă”

Agenții ICE din SUA s-ar putea numi agenții NICE. Propunerea lansată pe rețelele de socializare i-a plăcut președintelui SUA, Donald Trump. „O idee grozavă”, a scris Trump.
Petru Mazilu
27 apr. 2026, 08:55, Politic

Propunerea a fost lansată de o americancă. Ea a justificat ideea: jurnaliștii vor fi obligați să folosească sintagma agenții NICE( nice înseamnă frumos, drăguț, plăcut n.r.).

„Vreau ca Trump să schimbe ICE în NICE (National Immigration and Customs Enforcement), astfel încât presa să fie nevoită să spună că sunt agenți NICE în fiecare zi”, a scris femeia.

Propunerea i-a plăcut președintelui Donald Trump. Liderul SUA a răspuns pe rețeaua Truth Social.

„O idee grozavă. Fă-o”, a transmis Donald Trump.

ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement’s) este Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite. Agenția a fost implicată în mai multe controverse în special în timpul celui de al doilea mandat al lui Donald Trump.

Contra strategiei administrației Trump privind imigrarea și a operațiunilor ICE au fost organizate ample manifestații publice în orașele americane.

Recomandarea video

