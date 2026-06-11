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Fifor: Miruță descoperă că așa-zisul spor de operaționalizare este, de fapt, o majorare salarială

Joi, deputatul PSD, Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa ministrului interimar al Apărării din partea USR, Radu Miruță, în urma declarațiilor date de Miruță într-un interviu televizat.
Fifor: Miruță descoperă că așa-zisul spor de operaționalizare este, de fapt, o majorare salarială
Sursa: VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
11 iun. 2026, 13:23, Politic
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Astăzi, același Miruță descoperă că așa-zisul spor de operaționalizare este, de fapt, o majorare salarială și că este necesar pentru a face Armata Română mai atractivă. Ce revelație! Exact ceea ce militarii spun de ani de zile. Exact ceea ce specialiștii din domeniul apărării avertizează de ani de zile. Exact ceea ce USR și partenerii lor de la PNL au ignorat cu o aroganță greu de egalat”, a scris, Fifor, joi, într-o postare pe Facebook. 

Deputatul PSD este de părere că Miruță cunoaște acum realitatea, însă precizează că problema este că o recunoaște după luni întregi în care „a girat discursul austerității și al tăierilor”. 

După ce a bulversat și umilit Armata României. După ce au demonizat orice discuție despre salarii și drepturi. După ce au încercat să convingă opinia publică că principala problemă a României sunt veniturile celor care muncesc, nu incompetența celor care guvernează”, a scris Fifor. 

Deputatul PSD și fost ministru al Apărării a precizat că Armata României are nevoie de oameni. De profesioniști pe care îi formezi în ani de zile. Are nevoie de recrutare. Are nevoie de venituri competitive, dar mai ales, are nevoie de respect. 

„A avut nevoie și ieri, are nevoie și astăzi. Diferența este că ieri Miruță era ocupat să țină lecții despre austeritate, iar astăzi încearcă să pozeze în apărătorul militarilor (…) Ipocrizia nu devine credibilitate doar pentru că este spusă la televizor și când răul deja s-a produs!”, afirmă Fifor. 

Declarațiile deputatului PSD vin după ce ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat, miercuri, că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari ca să-i încurajeze să vină în domeniu, vorbind și despre sportul de operaționalizare, despre care a spus că este „o mărire salarială”.

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