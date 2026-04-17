Prima pagină » Politic » Rodeanu (USR): Reforma companiilor de stat nu înseamnă „vânzarea țării”, ci oprirea risipei bugetare

Bogdan Rodeanu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și deputat USR, susține că reforma companiilor de stat lansată de Guvern reprezintă o măsură necesară pentru eficientizarea economiei și eliminarea pierderilor bugetare. El respinge acuzațiile potrivit cărora România ar fi „vândută străinilor”.
Bogdan Rodeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
17 apr. 2026, 16:56, Politic

Potrivit lui Bogdan Rodeanu, măsurile anunțate nu sunt noi, ci fac parte din reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care guvernele anterioare le-ar fi amânat ani la rând.

„Cine apără în continuare companiile de stat falimentare, conduse politic, nu apără interesul național, ci vechiul sistem”, afirmă Rodeanu.

În prima etapă a reformei sunt vizate 22 de companii de stat, considerate „găuri negre” pentru economia românească, cu aproximativ 4,2 miliarde lei datorii la buget și pierderi nete de circa 1,12 miliarde lei în ultimul an raportat.

Trei scenarii pentru companiile de stat

Deputatul explică faptul că nu există o soluție unică pentru toate societățile aflate în dificultate:

  • companiile care gestionează infrastructură critică vor continua să fie susținute și consolidate de stat;
  • firmele cu potențial de redresare vor trece prin reforme de guvernanță și eficientizare;
  • companiile fără perspectivă economică ar putea intra în restructurare, fuziune sau închidere.

Rodeanu susține că obiectivul reformei este „oprirea risipei și curățarea sinecurilor” acumulate în ultimele decenii.

Listarea la bursă nu înseamnă pierderea controlului statului

Vicepreședintele Comisiei de Apărare respinge și ideea potrivit căreia listarea unor companii ar însemna cedarea controlului către investitori străini.

Conform acestuia, este vorba despre listarea unor pachete minoritare, fără ca statul român să își piardă poziția de acționar majoritar.

„Listarea la bursă aduce transparență, reguli mai stricte de guvernanță și posibilitatea ca inclusiv cetățenii români să investească prin Bursa de Valori București”, a explicat parlamentarul.

Ca exemplu pozitiv, Rodeanu indică listarea Hidroelectrica, care, în opinia sa, a consolidat compania și a contribuit la creșterea valorii acesteia pe piața de capital.

Adevărul e simplu: nu se vinde România

Deputatul USR afirmă că mesajul „se vinde țara” este reluat periodic în spațiul public și acuză PSD că, deși s-a aflat la guvernare în ultimii ani, nu a implementat reformele prevăzute în PNRR.

„Adevărul este simplu: nu se vinde România. Se încearcă salvarea unor companii și oprirea hemoragiei de bani publici”, a concluzionat Bogdan Rodeanu.

PSD vrea să interzică prin lege vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat vineri la Sighetu Marmației că partidul va depune săptămâna viitoare un proiect de lege în Parlament care să interzică vânzarea de acțiuni la companii de stat profitabile.

„L-am rugat pe liderul senatorilor Daniel Zamfir luni să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de 2 ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a declarat Sorin Grindeanu.

