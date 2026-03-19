Prețul petrolului a atins 112 dolari pe fondul extinderii atacurilor Iranului asupra instalațiilor energetice din Golf

Prețul petrolului a înregistrat o creștere bruscă joi, la deschiderea piețelor asiatice, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului.
Sursa: Mediafax foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 05:08, Economic

Prețul țițeiului Brent a urcat la 112,00 dolari, în creștere cu 4,27%, în timp ce prețul țițeiului West Texas Intermediate a crescut cu 2,73%, ajungând la 98,95 dolari, potrivit OilPrice.

Cea mai recentă creștere a prețurilor a survenit după ce Iranul a atacat infrastructura energetică din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru atacurile anterioare asupra câmpului său de gaze South Pars.

Qatarul a confirmat că atacurile cu rachete iraniene au provocat „daune extinse” în jurul complexului industrial Ras Laffan, cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume și o piatră de temelie a aprovizionării globale cu gaze.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au suspendat operațiunile la instalația de gaze Habshan în urma incidentelor legate de rachete, resturile proiectilelor interceptate afectând, potrivit rapoartelor, și alte infrastructuri energetice, inclusiv câmpul petrolier Bab.

Arabia Saudită, Kuweit, Irak și Bahrain continuă să fie ținte ale Iranului, Arabia Saudită raportând că apărarea aeriană a distrus un total de 19 drone în Provincia de Est și patru rachete lansate spre Riad.

Transportul maritim a rămas, de asemenea, sub amenințare, agenția de securitate maritimă a Regatului Unit raportând că o navă situată la est de Strâmtoarea Ormuz a luat foc după ce a fost lovită de un „proiectil necunoscut”.

Aceste atacuri coordonate și avertismentele de evacuare emise anterior pentru instalațiile energetice regionale dezvăluie strategia Iranului de a viza coloana vertebrală energetică a Golfului pentru a crește prețurile și, prin urmare, a provoca suferință Statelor Unite, Israelului și aliaților acestora.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Oana Țoiu, întrebată în Parlament de ce a mințit că fiica lui Victor Ponta nu se afla pe lista pasagerilor care urmau să fie repatriați. Ce a răspuns ministra
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor