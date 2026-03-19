Prețul petrolului a atins 112 dolari pe fondul extinderii atacurilor Iranului asupra instalațiilor energetice din Golf

Prețul țițeiului Brent a urcat la 112,00 dolari, în creștere cu 4,27%, în timp ce prețul țițeiului West Texas Intermediate a crescut cu 2,73%, ajungând la 98,95 dolari, potrivit OilPrice.

Cea mai recentă creștere a prețurilor a survenit după ce Iranul a atacat infrastructura energetică din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru atacurile anterioare asupra câmpului său de gaze South Pars.

Qatarul a confirmat că atacurile cu rachete iraniene au provocat „daune extinse” în jurul complexului industrial Ras Laffan, cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume și o piatră de temelie a aprovizionării globale cu gaze.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au suspendat operațiunile la instalația de gaze Habshan în urma incidentelor legate de rachete, resturile proiectilelor interceptate afectând, potrivit rapoartelor, și alte infrastructuri energetice, inclusiv câmpul petrolier Bab.

Arabia Saudită, Kuweit, Irak și Bahrain continuă să fie ținte ale Iranului, Arabia Saudită raportând că apărarea aeriană a distrus un total de 19 drone în Provincia de Est și patru rachete lansate spre Riad.

Transportul maritim a rămas, de asemenea, sub amenințare, agenția de securitate maritimă a Regatului Unit raportând că o navă situată la est de Strâmtoarea Ormuz a luat foc după ce a fost lovită de un „proiectil necunoscut”.

Aceste atacuri coordonate și avertismentele de evacuare emise anterior pentru instalațiile energetice regionale dezvăluie strategia Iranului de a viza coloana vertebrală energetică a Golfului pentru a crește prețurile și, prin urmare, a provoca suferință Statelor Unite, Israelului și aliaților acestora.