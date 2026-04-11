Se oprește curentul în București și Ilfov. Zonele afectate în perioada 14-17 aprilie 2026

Se oprește curentul în București și Ilfov. Zonele afectate în perioada 14-17 aprilie 2026

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în București și în mai multe localități din județul Ilfov, în perioada 13-19 aprilie 2026. Măsura este necesară pentru lucrări de reparații, modernizare sau mentenanță la rețeaua electrică.
Se oprește curentul în București și Ilfov. Zonele afectate în perioada 14-17 aprilie 2026
Mădălina Dinu
11 apr. 2026, 14:57, Social

Compania precizează că aceste intervenții sunt realizate pentru a asigura funcționarea în condiții bune a rețelei și pentru a menține capacitatea de alimentare a consumatorilor, potrivit Rețele Electrice Muntenia.

București – întreruperi programate

În București, întreruperile sunt programate joi, 16.04.2026, în Sectorul 1, pe strada Tache Ionescu, cu detalii pentru strada Mendeleev între străzile Tache Ionescu și George Enescu, în intervalul orar 09:00 – 17:00.

Tot joi, 16.04.2026, în Sectorul 6, sunt vizate strada Valea Cascadelor și zonele adiacente, inclusiv străzile Oboga și Vulpeni, în același interval 09:00 – 17:00.

Ilfov – localitățile afectate

Marți, 14.04.2026, vor avea loc întreruperi în Ciorogârla, pe DJ602, nr. 64A, cu lucrări care vizează și străzile Adunați, Zoe Samurcași, A.I. Cuza și străzile adiacente, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 15.04.2026, sunt programate întreruperi în Corbeanca, pe străzile Spicului, Sportului, Molidului, Astrelor, Aleea Veronica și pe străzile adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00.

Tot miercuri, 15.04.2026, vor fi afectate și mai multe zone din Snagov, respectiv străzile Snagov, Gladiolelor, Mesteacănului, Alunului, Stejarului, Bradului, Gorunului, Castanilor, Pinului, Salciei și străzile adiacente, în același interval orar.

Joi, 16.04.2026, întreruperile continuă în Ghermănești, unde sunt vizați agenți economici precum APA ȘI CANAL, pe strada Oituz, în intervalul 09:00 – 17:00.

În aceeași zi, în Ciofliceni, vor fi afectate străzile Alexandru Ioan Cuza, Bogdan Vodă, șoseaua Ciofliceni, Avram Iancu, Șerban Cantacuzino, Ioan Vodă, Dimitrie Cantemir, Voievod Glad și zonele adiacente, între orele 09:00 – 17:00.

Tot joi, 16.04.2026, întreruperile sunt programate și în Găneasa, pe străzile Pescariei, Rezervorului și Prelungirea Kontzebue, în intervalul 10:00 – 16:00.

Vineri, 17.04.2026, sunt vizate zone din Tâncăbești, unde vor fi afectați agenți economici precum IDEAL RESIDENCE TÂNCĂBEȘTI și MARINA PORT TÂNCĂBEȘTI, dar și străzile adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste întreruperi sunt planificate și necesare pentru prevenirea unor avarii și pentru funcționarea sigură a rețelei electrice pe termen lung.

