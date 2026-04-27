Războiul din Iran face ca lumea să cumpere mai multă energie verde. China profită cel mai mult

Războiul din Iran a pus țările în criză de petrol în căutarea unor resurse de combustibil. Multe optează pentru alternative energetice și se îndreaptă către regele surselor regenerabile de energie al planetei : China.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
27 apr. 2026, 10:20, Știri externe

Exporturile din China de tehnologie solară, baterii și vehicule electrice au atins niveluri record în martie, potrivit think tank-ului energetic Ember, un semn că șocul istoric al ofertei de petrol accelerează adoptarea energiei curate în întreaga lume, potrivit CNN.

După ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, armata iraniană a baricadat efectiv Strâmtoarea Ormuz, întrerupând aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale. Volatilitatea prețului petrolului a crescut pe măsură ce conflictul s-a extins în Orientul Mijlociu, iar negocierile pentru încheierea războiului au stagnat.

China, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice și panouri solare

Între timp, națiunile asiatice care depind de Orientul Mijlociu pentru importurile de energie încearcă să atenueze deficitul de combustibil prin încurajarea conservării energiei și scurtarea orelor de lucru. Pe măsură ce țările investesc mai mult în energia regenerabilă, China ar putea beneficia, fiind cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, turbine eoliene și panouri solare.

Un raport al Ember arată că China a exportat 68 de gigawați de tehnologie solară în martie, depășind recordul anterior stabilit în august cu 50%. Cincizeci de țări au stabilit noi recorduri pentru importurile de energie solară din China, cea mai semnificativă creștere provenind din piețele emergente din Asia și Africa, cele mai afectate de criza energetică, potrivit think tank-ului.

