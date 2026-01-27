Prima pagină » Social » Alina Gorghiu cere explicații după crima de la Hârlău: Femicidul nu este un accident. Este rezultatul unor decizii greşite

Deputata Alina Gorghiu cere explicații autorităților după crima de la Hârlău. Ea spune că femicidul apare din cauza neglijenței statului de a proteja victimele violenței.
Nițu Maria
27 ian. 2026, 11:10, Politic

Deputata Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale pentru combaterea violenței domestice, a reacționat marți după uciderea unei femei la Hârlău, județul Iași, de către partenerul său.

Aceasta solicită, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, lămuriri urgente legate de decizia instanței de a retrage ordinul de protecție emis anterior în acest caz.

Gorghiu a spus că tragedia ridică semne de întrebare cu privire la modul în care autoritățile au evaluat pericolul, mai ales în condițiile în care ordinul de protecție a fost anulat la scurt timp de la emitere.

„Încă un femicid. O femeie ucisă de partener, la Iaşi – Hârlău, după ce un ordin de protecţie a fost revocat la doar câteva săptămâni. Cer comunicare transparentă şi răspunsul clar la întrebarea: de ce instanţa a revocat ordinul atât de rapid şi ce evaluare de risc a stat la baza acestei decizii”, a transmis Alina Gorghiu.

Aceasta a afirmat că statul avea obligația să analizeze riscul real, chiar dacă retragerea ordinului a avut loc la solicitarea victimei, în acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Totodată, ea a cerut explicații Ministerului Justiției pentru lipsa unui punct de vedere oficial necesar înaintării către Parlament a proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului.

„În acelaşi timp, este important să aflăm public de ce Ministerul Justiţiei nu a transmis până în prezent Guvernului punctul de vedere necesar pentru a fi înaintat Parlamentului privind proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced”, a precizat deputata.

Amploarea fenomenului impune acțiuni serioase din partea instituțiilor statului, mai ales după zeci de cazuri similare într-un singur an, a transmis Gorghiu.

„Femicidul nu este un accident. Este rezultatul unor decizii greşite”, a declarat Alina Gorghiu.

Crima a avut loc luni seară, la Hârlău, unde o femeie în vârstă de 35 de ani a fost bătută până la moarte de iubitul său. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost identificat de polițiști, dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.

Ancheta a arătat că, în luna august a anului trecut, instanța a emis un ordin de protecție pentru victimă, care a fost revocat în septembrie.

Între timp, Comisia juridică din Senat și Comisia specială „România fără violență domestică” au aprobat raportul privind proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor asociate. Documentul urmează să fie supus votului în plenul Senatului.

