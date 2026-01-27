Alina Gorghiu cere explicații după crima de la Hârlău: Femicidul nu este un accident. Este rezultatul unor decizii greşite

Deputata Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale pentru combaterea violenței domestice, a reacționat marți după uciderea unei femei la Hârlău, județul Iași, de către partenerul său.

Aceasta solicită, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, lămuriri urgente legate de decizia instanței de a retrage ordinul de protecție emis anterior în acest caz.

Gorghiu a spus că tragedia ridică semne de întrebare cu privire la modul în care autoritățile au evaluat pericolul, mai ales în condițiile în care ordinul de protecție a fost anulat la scurt timp de la emitere.

„Încă un femicid. O femeie ucisă de partener, la Iaşi – Hârlău, după ce un ordin de protecţie a fost revocat la doar câteva săptămâni. Cer comunicare transparentă şi răspunsul clar la întrebarea: de ce instanţa a revocat ordinul atât de rapid şi ce evaluare de risc a stat la baza acestei decizii”, a transmis Alina Gorghiu.

Aceasta a afirmat că statul avea obligația să analizeze riscul real, chiar dacă retragerea ordinului a avut loc la solicitarea victimei, în acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Totodată, ea a cerut explicații Ministerului Justiției pentru lipsa unui punct de vedere oficial necesar înaintării către Parlament a proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului.

„În acelaşi timp, este important să aflăm public de ce Ministerul Justiţiei nu a transmis până în prezent Guvernului punctul de vedere necesar pentru a fi înaintat Parlamentului privind proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced”, a precizat deputata.

Amploarea fenomenului impune acțiuni serioase din partea instituțiilor statului, mai ales după zeci de cazuri similare într-un singur an, a transmis Gorghiu.

„Femicidul nu este un accident. Este rezultatul unor decizii greşite”, a declarat Alina Gorghiu.

Crima a avut loc luni seară, la Hârlău, unde o femeie în vârstă de 35 de ani a fost bătută până la moarte de iubitul său. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost identificat de polițiști, dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.

Ancheta a arătat că, în luna august a anului trecut, instanța a emis un ordin de protecție pentru victimă, care a fost revocat în septembrie.

Între timp, Comisia juridică din Senat și Comisia specială „România fără violență domestică” au aprobat raportul privind proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor asociate. Documentul urmează să fie supus votului în plenul Senatului.