Groapă de 10 metri adâncime care emană clor, găsită într-o localitate din Neamț

O groapă cu diametrul de 50 de centimetri și adâncă de 10 metri care emană clor a fost descoperită într-o localitate din județul Neamț. Autoritățile fac măsurători la fața locului.
Foto: ISU Neamț
Cosmin Pirv
21 apr. 2026, 16:00, Social

Potrivit ISU Neamț, în comuna Dochia a fost identificată luni o groapă cu un diametru de 50 cm și adâncime de 10 m. Situația a fost semnalată de SVSU Dochia.

Marți dimineața, la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț cu o autospecială complexă pentru intervenție și cu un ofițer CBRN, care au constatat cele sesizate. Astfel, a fost solicitat sprijinul echipajului specializat CBRN din cadrul ISU Bacău.

În urma măsurătorilor făcute, s-a constatat că din interiorul găurii formate se degajă clor în cantități mici.

Pompierii arată că prima locuință se află la o distanță de aproximativ 600 m de groapă, iar la 150 m se află un drum județean.

La fața locului sunt prezenți reprezentanți ai instituțiilor cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență.

