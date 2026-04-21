Groapă de 10 metri adâncime care emană clor, găsită într-o localitate din Neamț

Potrivit ISU Neamț, în comuna Dochia a fost identificată luni o groapă cu un diametru de 50 cm și adâncime de 10 m. Situația a fost semnalată de SVSU Dochia.

Marți dimineața, la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț cu o autospecială complexă pentru intervenție și cu un ofițer CBRN, care au constatat cele sesizate. Astfel, a fost solicitat sprijinul echipajului specializat CBRN din cadrul ISU Bacău.

În urma măsurătorilor făcute, s-a constatat că din interiorul găurii formate se degajă clor în cantități mici.

Pompierii arată că prima locuință se află la o distanță de aproximativ 600 m de groapă, iar la 150 m se află un drum județean.

La fața locului sunt prezenți reprezentanți ai instituțiilor cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență.