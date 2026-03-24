UE și Australia au adoptat un Parteneriat de Securitate și au semnat un amplu acord comercial

Potrivit comunicatului publicat de Comisia Europeană (CE), premierul Australiei, Anthony Albanese, alături de președinta CE, Ursula von der Leyen, au finalizat negocierile privind Acordul de liber schimb între Australia și Uniunea Europeană. Mai departe, urmează să fie pentru semnarea și intrarea în vigoare a acordului.

Acordul va consolida comerțul și investițiile bilaterale, va sprijini creșterea economică și va întări angajamentul comun al Australiei și al Uniunii Europene față de un comerț deschis și bazat pe norme.

Noul acord comercial între UE și Australia aduce o serie de beneficii pentru antreprenorii europeni, printre care eliminarea tarifelor impuse de Australia asupra exporturilor europene într-un procent de aproape 100%, eliminând cel puțin 1 miliard de euro sub formă de taxe vamale plătite pentru exporturile UE supuse taxării, care au o valoare de peste 20 de miliarde de euro, în continuă creștere.

Datorită noului acord va fi mai ușor pentru companiile din UE să ofere servicii în Australia, mai ales în sectorul telecomunicațiilor, serviciilor de curierat, transport maritim sau servicii financiare. De asemenea, firmele din UE vor avea un acces mai facil la achiziția contractelor publice cu guvernul Australian, pentru bunuri, servicii, lucrări și concesiuni de lucrări.

Un capitol separat din acest acord este dedicat și firmelor mici și mijlocii, pentru a se asigura că întreprinderile din UE, dar și din Australia, beneficiază pe deplin de acest acord.

O nouă schimbare este aceea că certificatele de omologare UE pentru o gamă largă te categorii de vehicule vor fi recunoscute de guvernul australian.

Schimbări vin și pentru investitori. Acordul va asigura că investitorii europeni din Australia nu vor fi discriminați în comparație cu investitorii australieni, dar și cei străini.

De asemenea, acordul va stimula un comerț mai durabil prin dispoziții ferme și aplicabile în domeniul comerțului și al dezvoltării durabile, inclusiv inclusiv angajamente privind Acordul de la Paris privind schimbările climatice, standardele fundamentale de muncă, egalitatea de gen și mediul.

Parteneriat de securitate și Apărare Între Australia și Uniunea Europeană

Prim-ministrul Albanese și președinta von der Leyen au salutat, de asemenea, încheierea Parteneriatului de securitate și apărare dintre Australia și Uniunea Europeană, care oferă un cadru pentru o cooperare consolidată în ceea ce privește provocările comune de securitate, inclusiv cooperarea în domeniul industriei de apărare, securitatea cibernetică și economică, precum și combaterea terorismului. Parteneriatul va consolida reziliența comună și va aprofunda colaborarea practică, bazându-se pe legăturile existente între industriile și instituțiile australiene și europene.

Astfel, datorită noului parteneriat, Australia și Uniunea Europeană își vor consolida cooperarea în domeniul gestionării crizelor și al misiunilor și operațiunilor din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună, inclusiv exerciții, instruire și formare.

Cooperarea va fi consolidată și în domeniul securității maritime, al securității cibernetice, al combaterii amenințărilor hibride și al manipulării și interferenței informaționale din străinătate/

Australia și UE vor avea o coordonare mai strânsă în ceea ce privește tehnologiile emergente și disruptive, inclusiv inteligența artificială, precum și în ceea ce privește securitatea spațială, neproliferarea și dezarmarea.

Acordul prevede și sprijinirea consolidării capacităților partenerilor, inclusiv în regiunea Indo-Pacific, și consolidarea coordonării în cadrul forurilor multilaterale și regionale.

Punerea bazelor unei negocieri în ceea ce privește cooperarea în cercetare și inovare

Prim-ministrul Albanese și președinta von der Leyen au reafirmat importanța cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării și au salutat intenția Australiei de a iniția negocieri în vederea asocierii, începând din 2027, la „Orizont Europa”, Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării.

Cooperarea în cadrul programului „Orizont Europa” ar sprijini colaborarea în privința priorităților comune, inclusiv tehnologiile critice și emergente, precum și cercetarea în domeniul climei și al energiei, creând oportunități pentru cercetarea australiană și europeană și aducând beneficii pentru fiecare dintre cele două economii.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Australia și Uniunea Europeană (UE) au semnat, marți, la Canberra un acord de liber schimb amplu, punctul culminant al anilor de negocieri, potrivit Le Figaro.

Australia și UE au convenit, de asemenea, să își consolideze cooperarea în domeniul apărării în fața „provocărilor actuale de securitate”, au declarat cei doi parteneri. Aceștia vor colabora pentru a „îmbunătăți cooperarea în domeniul securității maritime, al securității cibernetice, al combaterii amenințărilor hibride și al combaterii manipulării informațiilor și a interferențelor străine”, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.