Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen: UE va găsi modalități de a acorda un împrumut Ucrainei

UE va găsi modalități de a acorda împrumutul promis de 90 de miliarde de euro Ucrainei, în ciuda rezistenței continue a Ungariei, a declarat vineri dimineață președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mart. 2026, 03:31, Știri externe

„Vom îndeplini promisiunea într-un fel sau altul”, a declarat von der Leyen reporterilor după un summit la Bruxelles, unde liderii UE nu au reușit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să ridice blocajul asupra împrumutului vital al UE pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Liderii UE au condamnat rezistența „inacceptabilă” a Ungariei în timpul reuniunii lor, a declarat președintele Consiliului UE, Antonio Costa.

„O înțelegere este o înțelegere, trebuie să ne respectăm cuvântul. Și nimeni nu poate șantaja Consiliul European”, a spus Costa.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii au solicitat Comisiei Europene să găsească modalități de a plăti împrumutul și a calificat veto-ul lui Orban drept un „act de lipsă de loialitate gravă” fără precedent.

„Acest lucru își va lăsa amprenta”, a spus el. „Aceasta este o încălcare gravă a principiului loialității dintre statele membre și dăunează prestigiului Uniunii Europene”.

