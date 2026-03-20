Ursula von der Leyen: UE va găsi modalități de a acorda un împrumut Ucrainei

„Vom îndeplini promisiunea într-un fel sau altul”, a declarat von der Leyen reporterilor după un summit la Bruxelles, unde liderii UE nu au reușit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să ridice blocajul asupra împrumutului vital al UE pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Liderii UE au condamnat rezistența „inacceptabilă” a Ungariei în timpul reuniunii lor, a declarat președintele Consiliului UE, Antonio Costa.

„O înțelegere este o înțelegere, trebuie să ne respectăm cuvântul. Și nimeni nu poate șantaja Consiliul European”, a spus Costa.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii au solicitat Comisiei Europene să găsească modalități de a plăti împrumutul și a calificat veto-ul lui Orban drept un „act de lipsă de loialitate gravă” fără precedent.

„Acest lucru își va lăsa amprenta”, a spus el. „Aceasta este o încălcare gravă a principiului loialității dintre statele membre și dăunează prestigiului Uniunii Europene”.