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Dronele ucrainene îi dau bătăi de cap lui Putin. Kremlinul anunță întărirea apărării antiaeriene

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi că Rusia își va consolida sistemele de apărare antiaeriană după seria atacurilor ucrainene cu drone care au lovit ținte aflate la mare distanță de front. Printre acestea se numără și obiective din apropierea orașului Sankt Petersburg, unde se desfășoară principalul forum economic al țării.
Dronele ucrainene îi dau bătăi de cap lui Putin. Kremlinul anunță întărirea apărării antiaeriene
Vladimir Putin/Mediafax Foto
Maria Miron
05 iun. 2026, 09:03, Știri externe
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Liderul de la Kremlin a recunoscut că unele dintre dronele lansate de Ucraina reușesc să treacă de sistemele defensive rusești.

„Din păcate, unele dintre ele reușesc să treacă”, a declarat Putin, referindu-se la dronele ucrainene.

„Rusia are un sistem de apărare antiaeriană, trebuie să îl îmbunătățim, să îl consolidăm și vom face acest lucru”, a adăugat Vladimir Putin, citat de Associated Press.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, care se desfășoară în aceste zile, eveniment pe care Kremlinul îl folosește anual pentru a atrage investiții și pentru a demonstra reziliența economiei ruse în pofida sancțiunilor occidentale.

Miercuri, cu câteva ore înainte de deschiderea forumului, un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la un terminal petrolier din Sankt Petersburg și a lovit, de asemenea, o bază navală din apropiere. Atacul a dus la întârzieri și redirecționări ale unor zboruri și a determinat autoritățile să limiteze accesul la internetul mobil în anumite zone.

Putin vorbește despre negocieri

În cadrul aceleiași intervenții, președintele rus a declarat că Moscova este dispusă să ajungă la un compromis privind Ucraina și a susținut că propunerile convenite la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska ar putea reprezenta baza unui acord de pace.

„Ar fi mai bine să punem capăt războiului prin acceptarea compromisurilor care au fost discutate la Anchorage”, a spus Putin.

El a insistat însă că Rusia urmărește o soluționare amplă a conflictului și nu doar o încetare temporară a focului.

„Nu este nevoie să suspendăm ostilitățile pentru a începe negocierile”, a spus liderul rus.

Tot joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus negocieri directe cu Putin, printr-o scrisoare publică adresată liderului de la Kremlin, iar Donald Trump a apreciat că „ar fi extraordinar” dacă cei doi lideri s-ar întâlni.

Controlul regiunii Donețk

Putin a reafirmat obiectivul Moscovei de a controla întreaga regiune Donețk și a susținut că armata rusă continuă să avanseze pe toate sectoarele frontului. „Trupele ruse avansează pe întreaga linie de contact”, a declarat el.

Potrivit acestuia, „patriotismul și voința poporului rus” vor permite atingerea obiectivelor stabilite de Kremlin în Ucraina.

Atacurile recente asupra Sankt Petersburgului și ale altor orașe rusești evidențiază însă capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi ținte aflate la sute de kilometri de linia frontului, punând presiune suplimentară asupra sistemelor de apărare ale Rusiei.

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